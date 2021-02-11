變種病毒震散歐美股市 道指午夜跌逾900點 歐股挫2％

由於油組與盟友（OPEC+）達成協議，同意8月起的每天產量按月增40萬桶，惟變種病毒再次威脅原油需求，國際油價昨晚跌逾5%，紐約期油低見每桶67.15美元，是一個多月來首次跌穿關鍵的70美元關口，創3月以來最大單日跌幅，較本月初的高位76.98美元回落逾一成。布蘭特期油亦跌穿每桶70美元。

OPEC+增產達協議 油價挫逾5%

資金避險，美國10年期國債孳息率跌至1.18厘，見5個月新低。美國30年期國債孳息率跌至1.8厘。虛擬貨幣普遍下滑，比特幣午夜前跌2%，跌至3萬美元水平。安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）表示，各資產類別的走勢顯示，投資者對市場技術走勢及經濟增長感到擔憂。摩根士丹利首席美國股票策略師威爾遜（Mike Wilson）稱，隨着企業盈利及經濟增長放緩，市場似乎準備好採取防禦措施，股指通常會有一至兩成回調。

路透社引述多名知情人士稱，醫療保健產品巨擘強生（JNJ）正研究將嬰兒爽身粉致癌訴訟帶來的賠償責任，轉移至分拆出來的新公司，然後為該公司申請破產保護。消息稱，與原告商討和解條件期間，強生的一名律師向原告律師透露，強生可能會實施這破產計劃，令尚未和解的訴訟賠償金額降低。一旦強生分拆業務，並申請破產，原告律師將無法阻止，只能之後透過法律手段挑戰強生的商業行為。強生股價午夜前跌近1%。

資金避險 美10年債息見1.18厘

路透社無法確定強生是否已聘請重組律師研究破產計劃。市值約為4430億美元的強生，目前面臨約3萬名原告指控其含有石棉的爽身粉及其他滑石粉產品有安全問題。美國密蘇里州上訴法院去年裁定，強生須向22名患卵巢癌的強生爽身粉用戶賠償21.2億美元。強生尋求上訴，但今年6月被美國最高法院拒絕受理。

若強生決定分拆滑石粉業務及申請破產保護，尚未和解的原告可能會與一家規模小得多的公司陷入漫長的破產程序爭議。未來向原告支付的款項，將取決於強生怎樣為分拆出來的滑石粉業務提供資金。

強生擬分拆再破產 應對爽身粉索償

部分消息人士稱，強生正考慮使用得州的「分裂合併法」（divisive merger）。該法例允許一家公司至少拆分為兩個實體。強生可能會創造一個新的實體，承擔滑石粉產品的賠償責任，然後申請破產，以停止訴訟。其他面臨石棉訴訟的公司近年來也採用過這策略迴避賠償責任。2017年，廚房紙製造商Georgia-Pacific使用得州法律，將石棉產品的賠償責任，轉移至後來申請破產的實體。

消息稱，除了得州法律外，強生還可能研究使用其他機制來實行破產破護。不過強生負責滑石粉產品的子公司向路透社提供的聲明稱，除繼續捍衛滑石粉的安全，強生在訴訟中未決定任何具體的行動方案。強生於去年5月停止在北美銷售嬰兒爽身粉，但堅持其滑石粉產品仍然安全，並在其他市場繼續銷售。

（綜合報道）

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