經濟

證監公開譴責BM違反收購守則

【明報專訊】證監會發稿，公開譴責在美國上市的BIT Mining Limited（BTCM）（下稱BM，前稱500.com Limited）違反《公司收購及合併守則》下的特別交易條款。事涉BM擬於今年1月28日訂立協議，以1.05億元認購樂透互娛（8198）新股，並觸發強制全面要約，但是證監會在4月份發現，BM原來在向樂透互娛提出要約期間，向前主席羅文新兩度發新股，觸發特別交易條款而未經該會執行人員同意，因此違規。

該會的聲明表示，按守則規定，除非獲該會同意，否則在收購要約期或截止6個月內，要約人不得與本身股東訂立買賣股票協議或接納要約。

但BM原來早於2020年尾與前主席羅文新訂認購協議，並在向樂透互娛發要約期間，於2月份及4月份向羅文新發行8557.29萬股及6.5萬股A類普通股及A類優先股，羅氏的持股量由3.78%，大增至61.72%。有關行為觸發特別交易條款，甚至觸發連鎖關係定義而要按例另對樂透互娛提要約。

中順證券兩高層牌照暫吊銷

該會另發稿指出，因為中順證券期貨在2015年4月至2017年10月，沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，決定暫時分別吊銷該行行政總裁、董事兼洗錢報告主任沈振偉及董事盛欣的牌照10個月及7個月。

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