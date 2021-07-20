證監公開譴責BM違反收購守則

該會的聲明表示，按守則規定，除非獲該會同意，否則在收購要約期或截止6個月內，要約人不得與本身股東訂立買賣股票協議或接納要約。

但BM原來早於2020年尾與前主席羅文新訂認購協議，並在向樂透互娛發要約期間，於2月份及4月份向羅文新發行8557.29萬股及6.5萬股A類普通股及A類優先股，羅氏的持股量由3.78%，大增至61.72%。有關行為觸發特別交易條款，甚至觸發連鎖關係定義而要按例另對樂透互娛提要約。

中順證券兩高層牌照暫吊銷

該會另發稿指出，因為中順證券期貨在2015年4月至2017年10月，沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，決定暫時分別吊銷該行行政總裁、董事兼洗錢報告主任沈振偉及董事盛欣的牌照10個月及7個月。