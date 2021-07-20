安老按揭推「高年金定息計劃」

每月年金可較浮息高三成

若現有安老按揭客戶欲參與新計劃，客戶須清還現有安老按揭貸款總結欠，再以新計劃的條款重新敘做安老按揭。如物業已升值，客戶可向貸款機構查詢轉按安排，透過重新敘做安老按揭，同時申請一筆過貸款以清還現有安老按揭貸款總結欠。

在新計劃下，以60歲一人客戶，物業會值100萬元計算，選擇10年年金年期的客戶，參加現有浮息按揭計劃，每月可得年金3700元，而高年金定息按揭客戶則可得4790元。以終身年金期計算，浮息按揭客戶每月可得年金2000元，高年金定息按揭客戶則可得2590元。

此外，按證公司同時上調用作計算年金的指定物業價值上限，由1500萬元增至2500萬元。計算年金的指定物業價值上限的方法亦被簡化，日後超過800萬元的物業，估值將以800萬元及超過800萬元部分的50%之總和計算。

李令翔：為客戶提供更多選擇

安老按揭計劃及保單逆按計劃，亦增加一筆過貸款的用途作償還個人貸款，提升客戶財務安排的靈活性。按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，今次推出的產品優化，可以為客戶提供更多選擇，並且獲取更高的每月年金。