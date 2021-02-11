縱橫遊斥資240萬進軍虛幣挖礦 伙基金經理顧弘源組合營 旅遊股疫下紛另謀出路

明報記者 蔡穎霖

根據集團披露，火力科技今年5月14日於香港註冊成立，在訂立合營協議前由縱橫遊管理全資擁有，並無從事任何業務活動；資本總額擬定為300萬元。交易完成後，火力科技將被入帳為縱橫遊的附屬公司，合併入集團的財務報表。翻查集團年報，截至今年3月底止，縱橫遊擁有的現金及等價物總值1220.3萬元。意味是次投資規模，已動用公司近兩成手頭現金。

動用公司兩成手頭現金

另外，集團上月已宣布，將向大股東尋求額外融資1500萬元，以確保有足夠營運資金。

縱橫遊表示，集團正致力發掘機遇，尋求將其業務組合多元發展至其他行業，以擴大收入來源。是次透過認購合營公司股份，同時利用顧弘源於虛擬貨幣和區塊鏈技術方面的網絡及投資知識，冀能為公司開源。資料顯示，顧弘源為著名基金經理，先後於德意志證券（Deutsche Securities Asia Limited）、HSZ Group及Oasis Management等投資公司工作，目前則為創富資本持牌代表。事實上，除縱橫遊外，疫情下旅遊業停頓，多家本地旅行社陸續轉換跑道，開拓新業務。例如東瀛遊（6882）及專業旅運（1235），先後開設開拓網購平台「EGL Market」及「teSTORE」，銷售各國各類食品及生活雜貨。東瀛遊早前表示，雖然現階段「EGL Market」對集團的收益總額貢獻佔比較小，但平台能為集團產生新的收入來源。

東瀛遊專業旅運搞零售開源

同時受影響的也有航空業界，經過多次裁員「節流」的國泰航空 （0293）本月初宣布，將以「國泰（Cathay）」品牌整合現有國泰航空、馬可孛羅會與亞洲萬里通（Asia Miles）的產品及服務。新品牌定位於「尊尚旅遊生活品」，並在未來數月推出一系列消費、餐飲、購物、酒店和健康養生的活動，也會推出全新的國泰聯營信用卡及會員計劃。