金發局：港營商環境未變

中美關係惡化 港有危有機

李律仁亦表示，外國商會已表達香港的環境優越、擁有機會，對香港有長期承諾。對於中美關係惡化，他認為對香港均有正面和負面影響，例如潛在令更多在美上市的中概股回流本港，同時憂慮本地人才不足或被逼走。但他認為香港從來都在經歷改變，並尋找發展機會。

金發局董事會成員韋安祖則表示，未有聽過有國際金融機構準備離開香港，現時申請在內地開設金融企業牌照的企業，有不少是美資和國際機構。他又表示，香港吸引投資者的因素，包括與內地的聯繫、法治、專業服務等，以上因素皆未有改變。隨着與內地的聯繫進一步增加，香港的國際金融中心地位將會進一步穩固。

創1500職位 逾九成已填補

金發局昨日公布上年度年報，李律仁表示，去年由金發局管理的「金融服務業創造就業計劃」，目標是創造1500個工作職位，其中逾九成已成功填補，惠及約750名合資格僱主。此外，金發局去年度舉辦和參與47項本地、地區及國際活動，以及召開38次外展會議，聯繫業界由香港擴闊至內地和海外。當局除會透過虛擬方式在內地及海外推廣香港的國際金融中心地位，亦會完成政策研究報告以闡述新興趨勢對人才需求的影響。