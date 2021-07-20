中央速應對方正違約 標普：不利離岸債權人

華發平保接手 拆售更具效率

該行認為，內地是次快速並用了581天便落實北大方正的重組方案的做法，增加了市場對於由法院推進重組程序的做法的認受性，並且保留了北大方正的最大價值，及落實由法院批次組成新北大方正集團及由信託接收餘下業務。

獲擔保的債權人據此可取得新北大方正股份，及將信託清盤，取回價值。但是未獲擔保的債權人，只能獲全數發還100萬元人民幣，凡涉及超過100萬元人民幣的債務，則獲提供一次過現金支付債務、現金加股，或現金加新債抵付。

今次快速促成重組方案，則與人民銀行、國家教育部、銀保監及北京市政府具備實權的機構參與有關。另由華發及平保接手新方正，亦比將北大方正的資產逐項拆售更具效率。

標普表示，雖然未獲擔保的債權人可收回率會達到31.43%，比過往經手法庭處理的個案只有23.7%為高，但與北大方正相關的維好債價值達到17億美元，目前並不清楚該等追討是否獲得執行，同時按照監管的要求，亦令離岸債權持有人的選項受到局限。

17億美元維好債未知能否追討

例如維好債持有人需要各自尋求監管機構持有內地在案的實體，甚至新北大方正可以落實發行離岸債，及只能進行集體索償。該等債權人透過於內地法院在岸尋求索償的議價能力因此受壓，因此只有轉以法院以外尋求解決方案成為可行途徑。