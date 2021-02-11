恒指急挫500點 夜期低水300點

匯控ADR挫逾2％

截至昨晚10時30分，恒指夜期報27,207點，低水283點，匯控（0005）ADR較港跌逾2%，折合約41.57港元，騰訊（0700）ADR跌逾1%，折合約541.58元。

承接美股上周五跌勢，恒指昨低開218點，已是全日頂，其後最多曾跌607點或2.17%，低見27,397點，收報27,489點，跌514點或1.84%，跌穿10天線。主板成交金額1428億元。恒生科技指數連跌3日，收報7431點，跌2.39%。遭摩根士丹利發報告削目標價的美團（3690）跌5.02%，收報276.2元，是跌幅最大的藍籌，拖低恒指110點。騰訊收報549.5元，跌2.57%。阿里巴巴（9988）報202.6元，跌3.25%。金融股方面，匯控收報42.75元，跌2.29%。友邦（1299）報93元，跌3.28%。

京華山一：每個反彈都要走

京華山一證券研究部主管彭偉新表示，大市正以美國通脹憂慮、美股回調、中美關係等作為外圍利淡藉口，相信自今年2月31,183點高位以來的回調未完成，倘以去年9月23,124點低位開展的升浪幅度有8059點，乘以黃金比率61.8%，相信要自2月高位跌約4980點，即至約26,200點才有望喘定。他認為，在內地監管持續整改科企，4隻中資科網股「ATMX」以往的增長動力已失，直言「每個反彈大家都要（沽）走」。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，全球主要股票指數本周可能面對挑戰，因投資者要考量Delta變種病毒株的疫情，以及第二季度及上半年企業業績即將公布。

趙稱，市場對美國企業盈利的普遍預期可能過於正面，而對中國以至亞太地區的盈利普遍預期顯得較保守，短期內，隨着投資者偏好疫苗接種率較高的經濟體，資金可能續從新興市場流向發達市場。