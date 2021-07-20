或被用作特別息派發 恒大汽車昨股價「跌凸」

券商：助減最多700億人幣債務

銀河聯昌則提到，相信恒大在高負債下難作現金分紅，指集團將恒大汽車股權作特別息分派「邏輯上正確」，並可助恒大減債最多達700億元人民幣，有利恒大達成減債目標。

據聯交所資料顯示，目前恒大持有約64.98%的恒大汽車股權。據國際會計準則，若公司要「搣甩」汽車業務所承擔的負債，則至少要將控股權「派走」。有投資者直言，倘事件屬實，恒大汽車將猶如「孤兒仔」：「未賺錢之餘，下年試產都唔知會唔會好似『回A』咁『走數』」，而且亦只是變相將部分債務剝離，未算實際減債。

恒大汽車本身一直持有部分地產項目如恒大養生谷、車廠等，主要的資本開支相信在過往兩至三年已完成投資。往後恒大汽車在融資上要「靠自己」，希望可依賴自身地產項目產生現金流，或待其新能源汽車試產後產生收益，支持公司獨立營運。但恒大汽車股權一旦被「派散」，投資者到手後可以自由沽貨，或造成股價的進一步波動。