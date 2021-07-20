子公司資產被凍 恒大轟濫用程序 系內全線股價急挫 分析憂掀漣漪效應

明報記者 方楚茵

有分析稱，恒大今次被凍結資產規模不大，對集團實際影響甚微，但對股價卻帶來巨大震盪，一則是因為集團過去一段時間已受負面傳聞困擾，事件似反映「空穴來風」，更重要的是，投資者擔憂一旦有銀行率先出手，會有其他銀行陸續仿效，造成漣漪效應。

涉及貸款1.32億人幣 明年3月底到期

本報昨日曾向恒大查詢，事件是否僅為地方公司層面問題，有否評估有關觸發其他銀行跟隨或資金鏈問題等。其後恒大於官網發布「嚴正聲明」，指宜興市恒譽置業與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億元到期日為2022年3月27日，對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。

事件昨午被廣泛報道後，即使恒大在下午3時左右發出聲明，惟恒大系股價未見止跌（見圖），當中被傳或將被中國恒大以特別股形式派發予股東的恒大汽車（0708）更突然急跌（見另稿），最多曾大跌逾兩成，收市仍跌19.1%，恒大亦曾跌逾17%，收跌16.22%。

據內媒引述知情人士指出，今次事源廣發與恒大對於還款日期出現分歧。恒大旗下宜興市恒譽置業獲廣發分行放款3.7億元，截至昨日貸款餘額約1.32億元，合同到期日為2022年3月27日。廣發認為，按借款合同銷售進度，項目銷售進度達到70%，應歸還全部貸款本息；惟恒大則認為，貸款實際未到還款期，項目以在建工程抵押，並有恒大地產對貸款作擔保，亦完全足夠支持貸款。報道又稱，恒大之前已與廣發多次溝通，將於今年下半年逐步還款，年底前清還全部貸款，但廣發仍對安排不滿意，才造成今次廣發分行申請凍結資產。

中國恒大作為內房「債王」，近期不時傳出資金鏈危機，令市場憂慮以往這些龍頭企業「大得不能倒」的魔法是否已經漸漸失效。在今年6月恒大已出現包括商票逾期未兌現的風波，其後集團稱針對個別項目公司存在極小量商票未及時兌付的情况，集團高度重視並安排兌付。

市場憂「大得不能倒」魔法失效

集團又多次對外披露其財務情况，包括於上月24日表示，已安排自有資金136億元，用以償還6月28日到期的美元債本金14.51億美元及利息2.99億美元，截至2022年3月前，再無到期的境內外公開市場債券。