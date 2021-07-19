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看清收費 銀債賺到盡

【明報專訊】專為樂齡一族而設的銀色債券於周二（明天）正式發售，年滿60歲人士即有資格認購。保底息跟上次一樣定於3.5厘，較早前掛牌的第8批通脹掛鈎債券（iBond）的2厘高得多，到期贖回後每手穩袋至少1050元利息。需要注意的是除了依據習慣選擇銀行或證券行認購銀債，有意申請者事前也要做足功課了解有否銀債的相關費用優惠，務求慳到最盡。

撰文 李凱茵

最新的第六批銀色債券合資格認購年齡由65歲降至60歲，1962年或之前出生及持有有效香港身分證的香港居民即可以認購，截止日期為下周四（7月29日）下午2時，於8月10日發行。

由於過往的銀債認購反應熱烈，加上今次達到合資格認購門檻的人數大增，所以政府是次的發行額度也由去年的100億元大幅提高至240億元，另外政府可以視乎市場情况提高發行額至300億元。

每手3年合共收息1050元

今批銀債年期繼續為3年，每半年派息一次。息率跟香港最近6個月的通脹掛鈎，另設3.5厘的保底息，換言之派息最少會有3.5厘。以每手債券1萬元計算，即使通脹一直保持平穩，債券持有人全期只收保底息，3年也能合共收息1050元。以同樣是保本投資來說，遠高於現時港元及大部分外幣定期存款息。

若以資金彈性來比較，銀債亦較定期存款勝一籌。銀債跟iBond最大的不同之處在於其不設二手市場，即是不能像iBond般見好價就隨時沽出套現，賺息又賺價。不過，政府就有為銀債設立百分百贖回機制，持有人有需要時可向配售銀行或指定證券經紀提交贖回要求，金額相等於本金連同相應累計利息。相對地，定期存款如要在存期完結前提早終止，有可能會被銀行罰息或收取手續費。

政府方面表示，為防止小部分投資者集中持有大量債券，所以設定最高配發金額為每人100萬元，即申請人最多會獲配發100手債券。上一批銀債每位申請人最多獲配發14手，長者或退休人士可參考這個結果分配閒置資金申購。

匯豐「六免」 恒生「七免」

有意申購銀債的長者，可透過政府指定的20家配售銀行或24家證券行提交申請。跟過往一樣，不少銀行及證券行都會針對銀債的發行推出連串收費豁免優惠。老友記選擇銀行、證券行申購銀債前要先作查詢及比較。認購手續費、託管費、存入費、代收利息費、提早或到期續費手續費都是債券投資的基本收費，能夠豁免就最好。

匯豐銀行日前宣布會提供「六免」優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務務、代收利息費、提早贖回債券費及到期贖回債券費；恒生銀行有「七免」優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費及到期贖回債券費這5項跟匯豐相同的收費獲豁免，還有非上市債券由其他銀行轉入恒生債券戶口，以及非上市債券由恒生債券戶口轉出至其他銀行。

輝立證券提供孖展認購

證券行方面也已經有多家宣布了專為銀債而設的優惠。大華繼顯和致富集團都有提供「七免」優惠，其中都包括了上述所列出的基本收費。致富在12月31日或以前有提供開戶優惠，透過應用程式或網頁開戶並存入單筆金額1萬元或以上，可獲取50元超市禮券。

輝立證券更為銀債申請人推出孖展認購，借1萬至5萬元可享十成孖展，免按金及孖展息。跟全數現金申請者一樣，十成孖展申請人另可獲豁免託管費、贖回費及手續費。申請九成孖展者，須付一成按金，孖展息1.88厘，並另付100元認購手續費。其他費用包括承銷額0.15%的配售費，以及債息0.5%的代收現金債息費(最低收費30元)。

銀債配售銀行及證券行都有提供不同途徑供合資格人士申購銀債，除了一般親身到分行填表之外，對電子科技有認識，又或有家人協助的樂齡人士，也可透過網頁或應用程式等渠道申請，更加方便快捷。

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