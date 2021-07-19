經濟
二手放大鏡

香港地產

銀禧花園上季均呎企穩1.4萬

【明報專訊】上半年二手市場暢旺，其中火炭銀禧花園自今年4月至6月、即上季屋苑平均實呎持續每月企穩1.4萬元大關。區內代理表示，同區中洲置業火炭星凱‧堤岸快將開售，業主憧憬該盤開價，買家亦採觀望態度，令銀禧花園本月至15日、即約半個月暫未「開齋」。

明報記者 郭雯慧

凌緣庭先買後沽擎天料退460萬辣稅

星凱‧堤岸仍未正式推出，令火炭區樓市觀望氣氛濃厚。中原地產分區經理曾紀賢表示，區內新盤供應增加，買家焦點轉到其他新盤單位，加上銀禧花園優質單位供應較少，故近月屋苑交投回落，預期待新盤推出後，屋苑交投或會回升。

另外，有名人趁機換樓。土地註冊處顯示，九龍站擎天半島2座高層E室，實用1056方呎，3房間隔，上月以3050萬元沽出，實呎28883元，料屬市價水平。原業主為九龍倉置業（0004）非執董凌緣庭（LENG YEN THEAN），2011年以1988萬元購入，帳面獲利1062萬元或約53%。凌緣庭早於今年4月曾以4280萬元購入擎天半島1座中層D室，實用1347方呎，屬4房2套連工人套房間隔，實呎31774元，當時凌緣庭需付樓價15%、即642萬元辣稅，而事隔約3個月售出上述3房戶，估計凌緣庭可獲退回相關辣稅差額，料涉約460萬元。

加州豪園2200萬沽 2年同類新高

豪宅亦不乏大額成交，元朗加州豪園有洋房成交價，創自2019年5月、即逾2年屋苑同類新高。中原地產市務經理譚永康表示，加州豪園聖哥拉徑單號屋，屬實用1713方呎連花園戶，以2200萬元沽出，實呎12843元，成交價料為屋苑2年來同類單位新高。原業主2002年以660萬元購入，帳面獲利約1540萬元或約2.3倍。

事實上，不少筍盤已被吸納，就連「事故單位」亦以貼近新高價售出。荃灣愉景新城3座中層F室2房戶，實用495方呎，以810萬元售出，實呎16363元。值得一提的是，今次售出的3座單位於2015年時，有住戶屍體被發現於單位內，而原業主2016年2月以435萬元購入，帳面獲利375萬元，賺幅86%。

晉海業主移民 持貨3年實蝕30萬沽

雖然二手市場屢錄破頂價成交，但亦錄得蝕讓個案。利嘉閣地產聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳日出康城晉海3B座高層B室，實用面積629方呎，3房間隔，望海景。原業主因計劃移民，原開價1,150萬元，後減價12萬元或約1%，最終以1,138萬元成交，實呎約18,092元。原業主2018年6月以1,116.3萬元購入單位，持貨約3年額印鬆綁後易手，雖然帳面仍獲利21.7萬元或1.9%，但若連使費計後，原業主實蝕逾30萬元或約3%。

[二手放大鏡]

相關字詞﹕晉海 二手放大鏡 日出康城 加州豪園 豫苑 擎天半島 銀禧花園

上 / 下一篇新聞

壹傳媒掀存倉潮 350萬股轉實物 連續20日至少14年未見 股東：變牆紙留念
壹傳媒掀存倉潮 350萬股轉實物 連續20日至少14年未見 股東：變牆紙留念
幾近無實質業務 壹傳媒料進入退市倒數
幾近無實質業務 壹傳媒料進入退市倒數
陳茂波預告失業率再改善
陳茂波預告失業率再改善
中銀：理財通助中港銀行增54億收入
中銀：理財通助中港銀行增54億收入
創辦人減持 權威金融3276萬購TNG逾1%股權
創辦人減持 權威金融3276萬購TNG逾1%股權
遠洋斥最多40億購紅星美凱龍91項目
遠洋斥最多40億購紅星美凱龍91項目
貝萊德Kate Moore：聯儲局不急於退市 資金續充裕利美股
貝萊德Kate Moore：聯儲局不急於退市 資金續充裕利美股
2019年測中美股牛市延續 科技股跑出
2019年測中美股牛市延續 科技股跑出
富蘭克林Grant Bowers：留意四大新興趨勢機會
富蘭克林Grant Bowers：留意四大新興趨勢機會
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：可留意短存續期 高息美元債
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：可留意短存續期 高息美元債
百得利受惠國民富起來
百得利受惠國民富起來
YesAsia創辦人：無意拓港市場 元祖級網購平台 料港人仍慣實體消費
YesAsia創辦人：無意拓港市場 元祖級網購平台 料港人仍慣實體消費
花旗：Citi Plus帶動大眾市場客戶年增17%
花旗：Citi Plus帶動大眾市場客戶年增17%
兆科眼科：每年投逾3億人幣拓新藥
兆科眼科：每年投逾3億人幣拓新藥
監察基建變形 光纖靈敏度高
監察基建變形 光纖靈敏度高
監察摩天大廈變形 最好興建時同步安裝
監察摩天大廈變形 最好興建時同步安裝
張兆聰：短線調整機會大 美股候低吸
張兆聰：短線調整機會大 美股候低吸
李澄幸：均衡基金未必勝過自選投資組合
李澄幸：均衡基金未必勝過自選投資組合
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 港交所購29330
金子：大行唱好 港交所購29330
張兆聰：中電領展助分散風險
張兆聰：中電領展助分散風險
洪龍荃、蔡銳：治癌黑馬股Novocure
洪龍荃、蔡銳：治癌黑馬股Novocure
陳大為：美經濟續吊鹽水 更多人依賴政府資助
陳大為：美經濟續吊鹽水 更多人依賴政府資助
《幫你格價》：消費券升值大法
《幫你格價》：消費券升值大法
沈永年：港立遺囑 繼承內地物業有效
沈永年：港立遺囑 繼承內地物業有效
陸振輝：你會為幸福改變行為和心態嗎？
陸振輝：你會為幸福改變行為和心態嗎？
趙海珠：美元區間上落 日圓交叉盤或走高
趙海珠：美元區間上落 日圓交叉盤或走高
謝紹榮：羅素2000指數下跌 美股一步一驚心
謝紹榮：羅素2000指數下跌 美股一步一驚心
陸振球：通脹蠶食購買力 留意黃金
陸振球：通脹蠶食購買力 留意黃金
陸振球：慎防美股出現總統周期調整
陸振球：慎防美股出現總統周期調整
林少陽：美股不斷破頂 表面風光
林少陽：美股不斷破頂 表面風光
技術取勝：匯控200天線有支持
技術取勝：匯控200天線有支持
謝偉銓：檢討公屋政策 加快並加大供應
謝偉銓：檢討公屋政策 加快並加大供應
李聲揚：港鐵投中環地 有利益衝突嗎？
李聲揚：港鐵投中環地 有利益衝突嗎？
蔡金強：中國清晰穩定的發展方向
蔡金強：中國清晰穩定的發展方向
艾雲豪：英球迷起哄背後：未看清因果關係
艾雲豪：英球迷起哄背後：未看清因果關係
蘇沛豐：內房SaaS供應商明源雲 收入增長勁
蘇沛豐：內房SaaS供應商明源雲 收入增長勁
李順威：波動增加 宜持高質素股票
李順威：波動增加 宜持高質素股票
劉思明：潤電玖紙落後 值得留意
劉思明：潤電玖紙落後 值得留意
何啟聰：股價橫行炒波幅 美團可購15628
何啟聰：股價橫行炒波幅 美團可購15628
瑞銀亞洲：銷量首超蘋果 小米購22067
瑞銀亞洲：銷量首超蘋果 小米購22067
摩根大通亞洲：科企上市免審查 港交所購17508
摩根大通亞洲：科企上市免審查 港交所購17508
周顯：大男孩變成了大將軍
周顯：大男孩變成了大將軍
王弼：疫情不散增滯脹風險
王弼：疫情不散增滯脹風險
曾淵滄：滴滴效應 港交所料可破頂
曾淵滄：滴滴效應 港交所料可破頂
湯文亮：給醫護接種疫苗下台階
湯文亮：給醫護接種疫苗下台階
陳永傑：通脹不狂 加息難如70年代
陳永傑：通脹不狂 加息難如70年代
廖偉強：經濟復蘇 代理得益
廖偉強：經濟復蘇 代理得益
布少明：供應不足 提速覓地方治本
布少明：供應不足 提速覓地方治本
馬泰陽：樓市強勢全方位
馬泰陽：樓市強勢全方位
太古城海景複式估值 高兩年前紀錄15% 樓價指數破頂在即 十大屋苑估值陸續破頂
太古城海景複式估值 高兩年前紀錄15% 樓價指數破頂在即 十大屋苑估值陸續破頂
二手私宅買賣交投續旺 料連續5月破400億97後首見
二手私宅買賣交投續旺 料連續5月破400億97後首見
富嘉花園3房估值逼千萬
富嘉花園3房估值逼千萬
新都城實呎首破2萬大關
新都城實呎首破2萬大關
周末一手沽約40伙 3個月新低
周末一手沽約40伙 3個月新低
凱滙成觀塘地標屋苑
凱滙成觀塘地標屋苑
看清收費 銀債賺到盡
看清收費 銀債賺到盡