銀禧花園上季均呎企穩1.4萬

明報記者 郭雯慧

凌緣庭先買後沽擎天料退460萬辣稅

星凱‧堤岸仍未正式推出，令火炭區樓市觀望氣氛濃厚。中原地產分區經理曾紀賢表示，區內新盤供應增加，買家焦點轉到其他新盤單位，加上銀禧花園優質單位供應較少，故近月屋苑交投回落，預期待新盤推出後，屋苑交投或會回升。

另外，有名人趁機換樓。土地註冊處顯示，九龍站擎天半島2座高層E室，實用1056方呎，3房間隔，上月以3050萬元沽出，實呎28883元，料屬市價水平。原業主為九龍倉置業（0004）非執董凌緣庭（LENG YEN THEAN），2011年以1988萬元購入，帳面獲利1062萬元或約53%。凌緣庭早於今年4月曾以4280萬元購入擎天半島1座中層D室，實用1347方呎，屬4房2套連工人套房間隔，實呎31774元，當時凌緣庭需付樓價15%、即642萬元辣稅，而事隔約3個月售出上述3房戶，估計凌緣庭可獲退回相關辣稅差額，料涉約460萬元。

加州豪園2200萬沽 2年同類新高

豪宅亦不乏大額成交，元朗加州豪園有洋房成交價，創自2019年5月、即逾2年屋苑同類新高。中原地產市務經理譚永康表示，加州豪園聖哥拉徑單號屋，屬實用1713方呎連花園戶，以2200萬元沽出，實呎12843元，成交價料為屋苑2年來同類單位新高。原業主2002年以660萬元購入，帳面獲利約1540萬元或約2.3倍。

事實上，不少筍盤已被吸納，就連「事故單位」亦以貼近新高價售出。荃灣愉景新城3座中層F室2房戶，實用495方呎，以810萬元售出，實呎16363元。值得一提的是，今次售出的3座單位於2015年時，有住戶屍體被發現於單位內，而原業主2016年2月以435萬元購入，帳面獲利375萬元，賺幅86%。

晉海業主移民 持貨3年實蝕30萬沽

雖然二手市場屢錄破頂價成交，但亦錄得蝕讓個案。利嘉閣地產聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳日出康城晉海3B座高層B室，實用面積629方呎，3房間隔，望海景。原業主因計劃移民，原開價1,150萬元，後減價12萬元或約1%，最終以1,138萬元成交，實呎約18,092元。原業主2018年6月以1,116.3萬元購入單位，持貨約3年額印鬆綁後易手，雖然帳面仍獲利21.7萬元或1.9%，但若連使費計後，原業主實蝕逾30萬元或約3%。

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