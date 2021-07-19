周末一手沽約40伙 3個月新低

按周大跌八成

建灝地產旗下樓花期約2年的屯門景秀里上嵐，上周以首批折實均呎18,388元，推出首批50伙後，過去周末正式接受認購，市場消息指，項目暫收逾300個認購登記，超額逾5倍，據悉發展商將在日內加推單位應市，擬於本周末進行銷售。

上嵐兩日收逾300票 超額5倍

由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）等5大發展商合作發展的西南九龍長沙灣維港滙，早前已預計項目第2期可望於短期內開價，消息帶動已開售的第1及3期的銷售，過去兩天共售出6伙，其中維港滙I第2座20樓B室，實用面積489方呎，2房間隔，成交價1,401.5萬元，實呎28,661元。據悉，維港滙I及III在本月沽45伙，套現逾6.09億元。

凱滙本月累沽10伙

另信置旗下剛入伙的觀塘凱滙，本月累售10伙，套現逾1.56億元，其中1座極高層E室，實用面積676方呎，成交價1724.6萬方呎，實呎25,512元。馬鞍山SILVERSANDS昨日亦售出一伙，為5B座3樓C室，屬2房戶，成交價946萬元，實呎21,848元。另恒地（0012）啟德THE HENLEY I再錄成交，單位為低座A座6樓G室，實用面積208方呎，屬開放式戶型，成交價595.17萬元，實呎28,614元。此外，正當宏安地產（1243）青衣薈藍待批預售樓花預售同意書之際，同區另一新盤、佳明集團（1271）旗下明翹匯接連錄得成交，昨售出第2座20樓A室，實用面積808方呎，屬4房連套房單位，成交價1333.2萬元，實呎1.65萬元。