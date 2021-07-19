新都城實呎首破2萬大關

天晉II兩房戶1100萬破頂價沽

另外，中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳天晉II第3A座高層A室，實用面積551方呎，原業主今年5月起以1,100萬元放售，近日在零議價下售出，創屋苑2房新高，實呎19,964元。原業主2013年2月以619.2萬元購入，帳面獲利480.8萬元或約78%。資料顯示，屋苑同類單位1B座高層D室，實用面積同為551方呎，成交價1,085萬元，即不足兩周做價多15萬元或1.4%。

新界西北再錄居屋高價成交。祥益地產營業董事胡志偉表示，屯門兆畦苑A座中層16室，實用面積381方呎，2房間隔，以443萬元已補價易手，創屋苑同類單位新高，實呎11,627元。買家為同區分支客，原業主05年僅以59萬已補價買入，帳面獲利384萬元或6.5倍。

荃灣中心剛錄長情業主沽貨勁賺個案。美聯分行助理區域經理鍾家豪表示，荃灣中心1座低層E室，實用面積377方呎，2房間隔，以475萬元沽出，實呎12,599元。原業主1980年以11.7萬元一手買入，持貨41年帳面升約40倍。

十大屋苑周末15宗 連續22周雙位數

中原及美聯統計顯示，十大屋苑周末分別錄15宗及17宗成交，較前周末分別跌17%及15%，數字雖連跌2周，但已連續22個周末維持雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手樓價於上半年已錄得一定升幅，尤其是1000萬元以上的中價樓，買家需時消化及適應新售價，略為拖慢成交步伐。美聯住宅部行政總裁布少明表示，積存購買力持續釋放，早前各區出現搶盤情況，個別一線屋苑盤源有待補充，部分買家選擇轉投二、三線屋苑覓盤。