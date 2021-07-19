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富嘉花園3房估值逼千萬

【明報專訊】私樓估價創新高紀錄，居屋亦一樣，反映銀行對私樓及居屋估值的取態差別不大。據本報最新統計，在十大居屋的40個估價個案中，有16個個案即約40%的估價創新高。受惠於新世界（0017）及港鐵（0066）大圍站上蓋的柏傲莊銷售帶動，加上港鐵屯馬線等利好因素下，毗鄰的居屋屋苑富嘉花園的銀行估值亦上調，其中一個實用面積589方呎的3房單位，估價更撲千萬元大關。

據中銀最新的估值顯示，大圍富嘉花園2座中高層G室，實用面積589方呎，單位在2019年最高估值913萬元（包括補地價），本港爆發疫情後，銀行估值不跌反升，去年按年已上升7.1%至978萬元（包括補地價），至本月中，該單位最新估值更進一步上升至987萬元（包括補地價），實呎達16,757元，較2年前估值高8.1%，亦是40個居屋單位估值個案中，升幅最顯著的個案。

富榮康山3房估值續破千萬

另被視為上車的熱門屋苑的屯門兆康苑，銀行估價亦上漲。本報以兆康苑M座低層3室作估價，屬實用面積548方呎兩房戶，中銀最新估值為594萬元（包括補地價），實呎10,839元，估價較2019年高位錄得的估價570萬元（包括補地價），再上升4.2%。

值得留意，被視為「居屋王」的康山花園、以及旺角富榮花園，個別單位估值亦創歷史高價，但升幅不及其他居屋屋苑，僅介乎0.3%至3.9%不等，如鰂魚涌康山花園5座低層C室，實用面積592方呎，匯豐銀行最新估值為982萬元，實呎16,588元，雖創估價新高紀錄，但若與2019年高位979萬元對比，2年來升幅僅0.3%，為統計中的居屋估價個案當中，升幅較小的個案。

相關字詞﹕居屋估價 康山花園 兆康苑 富嘉花園

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