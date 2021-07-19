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太古城海景複式估值 高兩年前紀錄15% 樓價指數破頂在即 十大屋苑估值陸續破頂

【明報專訊】樓價指數逼近歷史高位，破頂在即之際，十大屋苑部分單位的銀行估價已率先創出新高紀錄，被喻為「樓市火車頭」的鰂魚涌太古城，一個海景複式戶，估值高達4340萬元、實呎逾3.39萬元，較對上一個估值高位、2019年以3780萬元所創下的紀錄高出近15%，創單位估值新高。業界預計，當樓價指數破頂後，估價料將會橫行後再反覆上升。

明報記者 甘潔瑩

本報自2012年起，挑選十大屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港及恒生銀行進行網上估價，共60個估價個案；亦挑選十大居屋屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港進行網上估價，共40個估價個案，兩者合共有100個估價個案。本報最新統計顯示，在上述100個估價個案中，有36個個案的最新估價創出新高紀錄，其中私樓佔20個個案。

最大估值升幅的個案，要數到太古城海景複式戶，單位位於春櫻閣頂層，實用面積1277方呎，3房1套間隔，享海景，另設平台及天台，恒生銀行最新估值為4340萬元、實呎達33,986元，估值不僅為歷史新高，更比2019年的舊紀錄3780萬元高出近15%，升幅遠超大市。

100個估價個案 36個破頂

另外，過去受航空界人員鍾情置業地區的東涌，去年曾受疫情影響下，屢錄低價成交，隨著本地疫情受控，區內屋苑樓價近月已重拾升軌，其估值亦從低位反彈。以東涌指標屋苑映灣園為例，位於3期10座極高層H室，實用面積932方呎，屬3房1套間隔，享海景，中銀香港最新估價為1252萬元、實呎13,433元，為有紀錄以來新高，同時較2019年最高估值1154萬元高出8.5%。

屯馬線效應 黃埔3房每呎估值破2萬

此外，受惠港鐵屯馬線全線通車，沿線車站屋苑做價亦創新高價，紅磡黃埔花園7期2座中高層B室，實用面積962方呎，3房1套間隔，屬屋苑內罕有方廳設計的單位，恒生銀行最新估值為2010萬元，實呎突破2萬元大關，估值較2019年舊紀錄1880萬元多出130萬元或近7%。

事實上，踏入2021年，十大屋苑已連續6個月錄得逾300宗成交，反映二手市場價量齊升。中原按揭董事總經理王美鳳指，十大屋苑及十大居屋的估值受惠於二手交投暢旺而較前上升，個別估值已創出新高紀錄。她預計，官方樓價指數、甚或中原城市領先指數（CCL）僅欠1%至2%便破頂，當官方樓價指數破頂後，物業的銀行估值將在現水平再微升，隨後橫行一段時間後始再上升，而上升幅度則視乎未來的市場走勢。

相關字詞﹕銀行估價 黃埔花園 映灣園 中原城市領先指數CCL 太古城

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