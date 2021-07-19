馬泰陽：樓市強勢全方位

DSD破千宗 投資者重新入市

今年樓市交投表現亮麗，據土地註冊處最新資料顯示，本年至今(截至7月13日)錄44637宗住宅物業註冊(撇除一手公營房屋)，較去年同期的30613宗增加約45.8%。一手私宅市場方面，本年至今錄9039宗註冊，較去年同期的6795宗增加約33%。至於二手住宅市場方面，本年至今錄35598宗註冊，較去年同期的23818宗增加約49.5%，反映一二手市場皆有價有市。近日投資者重投市場。稅務局最新資料顯示，雖然上月三大物業辣稅(額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD)成交宗數及金額按月下跌，不過上季有1153宗涉及DSD住宅成交，為2019年次季後最多，並為去年首季香港新冠肺炎疫情開始之後首次破千宗；上季BSD成交錄280宗，為2019年第四季之後新高。

房屋需求旺盛，不過供應長期追不上，公私營房屋比例更由「六四比」改為「七三比」，私人房屋供應更捉襟見肘。政府近日表示土地房屋問題是重中之重，開發土地將「寸土必爭」，會從各方面加緊提高房屋供應，此乃正面消息，若政府落實各項短中長期覓地方案，紓緩供不應求問題，將有助市民置業上車，並讓長遠樓市健康發展。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]