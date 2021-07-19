布少明：供應不足 提速覓地方治本

另一邊廂，樓市整體氣氛漸入佳境，亦加快發展商補地價以增加樓市供應的步伐。據地政總署公布資料，2021年次季(4至6月)共錄得11宗契約修訂及2宗換地個案，合共涉及補地價收益約138.1億元，較首季的99.3億元，按季大增近四成，連升5季、並創近10個季度新高。若果以今年上半年，即第1及第2季合計，則錄得約237.5億元補地價收入，較2020年上半年同期的5.74億元，急增約40倍，創有紀錄以來同期最高。發展商提速補地價，預料亦成未來提高樓市供應另一大助力。

下半年樓市向好是「主旋律」

雖則樓市短期供不應求的基本問題難改，但提速增加供應對整體樓市及樓價有穩定作用。按近期樓市情况看，樓市前景是一片大好：例如二手居屋市場上半年「價量齊升」，涉及註冊總金額創有紀錄以來最高；車位市場表現亮麗，上半年純車位註冊量創出3年新高；一、二手的熾熱更是毋須多言。總括來說，樓市各個類別齊齊上揚，信息相當明顯：樓市正快速復蘇，其升勢既穩定又全面，配合樓市利好因素紛呈，負面因素正逐漸消散，相信下半年樓市向好將是明確的「主旋律」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]