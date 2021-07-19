廖偉強：經濟復蘇 代理得益

地產行業在今年初已經開始暢旺，樓價在這半年期間累積升幅亦已達6%，相信樓價在今年內上升超過一成絕對沒有困難；再加上今次的經濟互動效應，樓價的上升及成交量的增加將會持續。筆者從事地產代理行業，相信是其中的得益者，如果能夠在這個旺市當中搶佔更高的市場佔有率，相信公司今年的生意額絕對可以突破歷史的新紀錄。

地產代理是服務行業，客戶的體驗最為重要，筆者經常教育同事做生意千萬不要殺雞取卵，一定要長線投資及做出口碑，只要一個客人能夠滿意公司的服務及成交，客人就會有意或無意之間傳達正面的信息予其他人，一傳十、十傳百，達到良好的宣傳效應。相反，如果令到客人不滿意，情况就一定糟糕，客人除了自己不會再幫襯之外，但凡身邊認識的朋友當中有關於樓宇的買賣，一定會勸喻不要再光顧這些公司！一家公司的品牌好與壞，並不是用鋪天蓋地的宣傳效應，而是要令客人賓至如歸，並盡量減少失誤而對公司帶來的影響。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]