陳永傑：通脹不狂 加息難如70年代

美國1970和1980年代，通脹曾經大幅抽升，聯儲局要將息口提高到超過20厘才降伏到通脹這一隻怪獸。上月中聯儲局議息的點陣圖暗示美國息口會在2023年底前或加息2次，投資市場氣氛即時緊張起來。

儘管聯儲局預計疫情結束將暫時推高今年的通脹，主席鮑威爾表示，物價上漲幅度超過了聯儲局官員的預期，可能會持續更久。但他強調自己的觀點，即包括二手車、電腦晶片及工人在內的短缺，將隨着時間推移而消退，通脹將更接近聯儲局2%的長期目標。

鮑威爾指出，隨着經濟重新開放，存在巨大的不確定。如果看看通脹的背後價格真正上漲類別就會發現，價格上漲往往是那些受到重新開放直接影響的領域，這種情况將持續一段時間然後會消失，不會對目前的通脹進程造成太大影響。

美國短期通脹有上升壓力，但的確不會像上世紀1970和80年代那麼厲害，因為現在美國是受到新型肺炎打擊大病初癒，不可能像當年龍精虎猛。現在美國聯邦基金利率是0至0.25厘似有若無的水平，即使加息，也不可能抽升至逾20厘難以想像的水平。

聯儲局6月貨幣政策會議紀錄顯示，絕大多數公開市場委員會委員同意通脹風險偏向上行，但在應對通脹及金融穩定方面出現分歧。認為需要做好準備，當出現通脹或其他風險時，才採取行動，意味現在並非時候大手加息對付通脹。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]