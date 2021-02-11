摩根大通亞洲：科企上市免審查 港交所購17508

據媒體報道，內地計劃豁免在港上市企業網絡安全審查。港交所（0388）股價受刺激，上周五升3.7%，創4個半月新高。不過，仍然未重返2月因上調股票印花稅消息急挫的前水平。港交所此前每反彈至500元關口便見阻力回落，上周終於成功企穩其上，並升穿雙頂阻力位。

如投資者部署短線追入可參考港交購17508，行使價600元，實際槓桿7.1倍，2022年2月23日到期。如認為後市有下跌空間可參考港交沽17510，行使價430.68元，實際槓桿8.4倍，2021年12月28日到期。

資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com

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