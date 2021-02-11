何啟聰：股價橫行炒波幅 美團可購15628

重磅科技股的表現未如理想，美團（3690）上周五走勢反覆，高位曾升逾1%至295元以上，但靠近300元關口遇明顯沽壓，低位更曾跌逾2%至285元以下，收市微升不足1%。300元阻力暫時或較難突破，本周穩守低位280元或具支持。

美團在280元至300元或有機會建立橫行區間，好友在股價失守290元的橫行區中軸時，部署好倉以捕捉重返橫行區頂部的機會，看好或可考慮美團認購證15628，行使價333.53元，2021年9月到期，實際槓桿約7.7倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]