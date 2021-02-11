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經濟
2021年7月19日星期一
技術取勝
投資策略
壹傳媒掀存倉潮 350萬股轉實物 連續20日至少14年未見 股東：變牆紙留念
幾近無實質業務 壹傳媒料進入退市倒數
陳茂波預告失業率再改善
中銀：理財通助中港銀行增54億收入
創辦人減持 權威金融3276萬購TNG逾1%股權
遠洋斥最多40億購紅星美凱龍91項目
貝萊德Kate Moore：聯儲局不急於退市 資金續充裕利美股
2019年測中美股牛市延續 科技股跑出
富蘭克林Grant Bowers：留意四大新興趨勢機會
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：可留意短存續期 高息美元債
百得利受惠國民富起來
YesAsia創辦人：無意拓港市場 元祖級網購平台 料港人仍慣實體消費
花旗：Citi Plus帶動大眾市場客戶年增17%
兆科眼科：每年投逾3億人幣拓新藥
監察基建變形 光纖靈敏度高
監察摩天大廈變形 最好興建時同步安裝
張兆聰：短線調整機會大 美股候低吸
李澄幸：均衡基金未必勝過自選投資組合
環球經濟數據
金子：大行唱好 港交所購29330
張兆聰：中電領展助分散風險
洪龍荃、蔡銳：治癌黑馬股Novocure
陳大為：美經濟續吊鹽水 更多人依賴政府資助
《幫你格價》：消費券升值大法
沈永年：港立遺囑 繼承內地物業有效
陸振輝：你會為幸福改變行為和心態嗎？
趙海珠：美元區間上落 日圓交叉盤或走高
謝紹榮：羅素2000指數下跌 美股一步一驚心
陸振球：通脹蠶食購買力 留意黃金
陸振球：慎防美股出現總統周期調整
林少陽：美股不斷破頂 表面風光
技術取勝：匯控200天線有支持
謝偉銓：檢討公屋政策 加快並加大供應
李聲揚：港鐵投中環地 有利益衝突嗎？
蔡金強：中國清晰穩定的發展方向
艾雲豪：英球迷起哄背後：未看清因果關係
蘇沛豐：內房SaaS供應商明源雲 收入增長勁
李順威：波動增加 宜持高質素股票
劉思明：潤電玖紙落後 值得留意
何啟聰：股價橫行炒波幅 美團可購15628
瑞銀亞洲：銷量首超蘋果 小米購22067
摩根大通亞洲：科企上市免審查 港交所購17508
周顯：大男孩變成了大將軍
王弼：疫情不散增滯脹風險
曾淵滄：滴滴效應 港交所料可破頂
湯文亮：給醫護接種疫苗下台階
陳永傑：通脹不狂 加息難如70年代
廖偉強：經濟復蘇 代理得益
布少明：供應不足 提速覓地方治本
馬泰陽：樓市強勢全方位
太古城海景複式估值 高兩年前紀錄15% 樓價指數破頂在即 十大屋苑估值陸續破頂
二手私宅買賣交投續旺 料連續5月破400億97後首見
富嘉花園3房估值逼千萬
新都城實呎首破2萬大關
周末一手沽約40伙 3個月新低
凱滙成觀塘地標屋苑
銀禧花園上季均呎企穩1.4萬
看清收費 銀債賺到盡
技術取勝：匯控200天線有支持
【明報專訊】港交所處250天線之上（圖）
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布少明：供應不足 提速覓地方治本
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