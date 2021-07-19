陸振輝：你會為幸福改變行為和心態嗎？

首先就是要為自身的健康而自律。身體健康的重要毋須多言，雖然我們並不缺少健康的知識，但更多缺乏的是自律精神。明知熬夜傷身，卻忍不住通宵追劇打遊戲；明知抽煙酗酒是不良習慣，卻總是戒不掉；明知運動有益健康，但還是堅持了幾天就懶得動彈，那生活怎能變好？

其次是要活得有趣。就是要有趣味、有情趣、有興趣。人若無趣，就容易愁眉苦臉、憂心忡忡。有趣的人善於尋找平凡生活中的樂趣，柴米油鹽的瑣事也能找出愉快的觀點。能抵抗歲月無情的，唯有積極、樂觀和有聲有色的人生而已。

還有是要懂得愛惜自己。人生中很重要的一件事，就是做好自己、豐富自己。這是一種寵辱不驚、自得自信的人生態度。別人的生活再好，也未必適合自己；只有適合自己的，才是最好的生活。

人要努力改變自己成為想要的樣子，要活在自己的生活之中，這樣平凡的生命也會煥發出動人的光彩。

只要懂得取捨、只要情緒平和，那今天天大的事，到了明天就可能不值一提。人生匆匆，只有簡單樸素的人生最值得渡過，退休的人生就會愈發優游自在。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]