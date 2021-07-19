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《幫你格價》：消費券升值大法

【明報專訊】去年中，政府推出現金發放計劃，向每名合資格市民發放1萬元現金。事隔一年，再分期派發5000元消費券，由於金額有限，不少市民考慮用於交通開支當套現。如果市民希望消費同時做到保值甚至升值作用，可以考慮滾存消費券再購買黃金。5000元實在不多，市民在購買金飾時應如何揀選呢？除黃金以外，市場上又有什麼保值產品可供選擇？

金價回升 買金器助保值

六福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩接受訪問時表示，市民在選購小件金飾或金器時，如要確保其保值及升值能力，最好選擇金條及金粒。不過是次消費券只有5000元，如市民希望在有限金額內選購產品，黃蘭詩表示，造型簡約的金飾所涉及的生產工序會相對簡單，手工費亦較為廉宜，當中包括有光卜戒及牛圈等。

至於其他金器如手鐲等，因在生產過程涉及較多工藝，尤其是龍鳳手鐲等手工費自然相對較高。不過公司會不時推出指定黃金及鉑金飾品手工費優惠，如現時指定一両或以上（每件計）黃金或鉑金飾品可享手工費全免；成為公司會員，可享指定黃金或鉑金等飾品貨品手工費五折。

近日金價回升，黃蘭詩指出不少客人都看好金價前景，當中金粒較受顧客歡迎及暢銷，另外，過去半年，黃金嫁妝飾品亦是暢銷產品之一。其他選購貼士方面，她指出無論購買金飾或金條，建議市民選擇信譽優良的珠寶品牌，亦可留意商戶是否擁有「優質足金標誌」，以確保金飾成色有保證。

專家：避險情緒升溫利金價

金價最近強勢，上周五（16日）報每盎司1822美元，獨立外匯分析師盧楚仁解釋，自去年起美元弱勢，黃金都有避險作用。不過目前環球多國疫苗接種理想，加上環球央行、美元再度強勢，都有機會令金價出現調整。美聯儲局將於本月底議息，一旦宣布或暗示退市，勢令金價調整，屆時金價可能見每盎司1680美元至1750美元。屆時適逢消費券發放市民已可選金飾。

他又預期，金價可於1700美元附近有支持，主要是由於下半年市場充斥許多不明朗因素，包括通脹惡化、疫苗對變種病毒保護率偏低，以及地緣政治風險上升如日前海地總統遇刺身亡、中歐關係未明等，都有機會令避險情緒上升，資金再度流入黃金。一般而言，美元強勢都會令新興市場國家避險情緒升溫，資金流入美債、日圓及黃金等避險產品。

名酒名牌包包可保值

除了黃金，坊間仍有不少能保值或升值的產品，當中包括名牌手袋包括Chanel、L.V.及Hermes等，名酒如知名酒廠及已停產的威士忌，鑽石及名表等。當中就以Chanel為例，今年1月及7月分別宣布加價，要選擇有升值能力的手袋，最好揀選品牌經典款，例如Classic Flag Bag系列，當中以中號Classic Handbag CF25為例，價格由5.28萬元上升至6.1萬元，價錢上升8200元。

若考慮入場門檻較低的可選擇小羊皮Mini Flap Bag，惟價格由早前3.05萬元上升至最新3.39萬元。儘管疫情期間旅遊活動受限，但同時令多國民眾儲蓄一定消費力，今年不但Chanel先後兩次加價，Hermes、Bottega Veneta、Celine都宣布加價3%至11%，升幅不但平穩甚至可媲美黃金升幅，同時又反映女士消費能力強勁。

保值威士忌 揀限量出產

至於威士忌方面，要選擇具有保值及升值能力，必須要慎選年份，亦最好是限量出產及選擇知名酒廠等。對港人而言，日本威士忌相信較易入手。在2018年9月，「響17年」宣布停產使價格翻倍上升，當中以響17年威士忌盒裝700ml為例，去年7月，市場價格為4088元，時至今日已上升至6388元，短短一年間升值56.2%。至於蘇格蘭威士忌主要分為三種，分別是單一麥芽威士忌、穀物威士忌及調和式威士忌，當中單一麥芽威士忌被視為經典代表，售價比其餘兩種昂貴。蘇格蘭百富（Balvenie）17年雙桶（DoubleWood）單一麥芽威士於今年2月宣布停產，雙桶是指將威士忌放置在美國傳統橡木桶中17年以上，再換置進歐洲雪莉橡木桶數個月，有蜂蜜香甜口感，同時混合青蘋果、太妃糖味，價格方面700毫升現售1880元。

明報記者 黃清瑤

[幫你格價]

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