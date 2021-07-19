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洪龍荃、蔡銳 明智博立

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洪龍荃、蔡銳：治癌黑馬股Novocure

【明報專訊】過去幾十年癌症治療主要有三大方向：手術切除，化學治療及放射治療。隨着更多新的癌細胞分子靶點被發現，最新的化療藥物比起上一代鉑類藥物在療效及副作用方面已有長足進步，根據醫學期刊數據，1991年到2016年，美國癌症的死亡率已經連續25年下降，累計下降幅度達27%。但人類距離治癒癌症仍有漫漫長路，今天要介紹的Novocure（NVCR）公司將為人類在抗癌路上開創全新的一頁。

創輔助式廣譜癌症新療法

以色列理工學院生物物理學教授Yoram Palti在退休後仍一直思考如何改善癌症的治療方法，他從多年前的論文中找到靈感，發現特定頻率的電場可以干擾癌細胞分裂令其死亡，同時對正常細胞沒有重大不良影響。於是他在1992年自資開設了實驗室，並向在藥廠任職高管的朋友借了30萬美元，於2000年成立Novocure公司，這種用電場治療癌症的技術被命名為Tumor Treating Fields (TT Field)。 實驗結果顯示，TT Fields對大多數種類的癌細胞均有抑制及殺滅的作用，而且對使用者幾乎沒有副作用，TT Fields配合化療或放射治療更會產生協同效應，增強傳統治療的效果。

從最難治的癌症入手

Novocure的第一件產品Optune於2011年通過FDA認證，用於治療復發性膠質母細胞瘤(GBM)。Optune由一部小型發電機及4塊電極貼片組成，患者需要每天貼上電極18至22小時。復發性GBM患者在藥物治療下的平均存活期為16個月，藥物配合Optune治療令存活期增加至21個月。僅僅5個月的壽命延長看似只是一個小進步，但GBM作為最難治療的癌症之一，過去幾十年來的新療法對平均存活期一直沒有重大進展。Optune帶來的壽命延長其實是一次大突破，更重要的是證明了TT Fields技術治療癌症的潛力，為其他癌症患者帶來希望。Novocure的第二件產品Optune Lua在2020年上架，治療惡性胸膜間皮瘤(MPM)，MPM是一種高度致命的罕見癌症。

預測市盈率高達600倍

Novocure 2015年在納斯達克上市，上市時市值只有18億美元。公司在2020年僅憑現有的兩件產品已成功實現盈利，以200億美元市值成為以色列最大的醫藥公司。2021年預測市盈率高達600倍，雖然數字上看來估值高得驚人，但公司在治療癌症腦轉移，非小細胞肺癌，胰臟癌及卵巢癌都已進入臨牀三期試驗。其中癌症腦轉移及非小細胞肺癌臨牀測試預計2022年完成，兩者都是常見的癌症，各自的潛在患者數目是現有產品Optune的20倍以上，一旦成功上架後將為公司帶來巨大的長期收益。TT fields的核心專利權持續至2030年後，公司在可見將來都能享受獨市生意。現時Novocure的產品已在多國取得醫學許可及醫保報銷資格，Novocure的大中華區總代理是再鼎醫藥(9688)。

TT Fields是癌症治療的一大突破，如果Yoram Palti教授此發明而獲得諾貝爾獎，我們絕對不會感到意外！

執筆之時，筆者及其客戶持有Novocure（NVCR）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]

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