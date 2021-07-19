洪龍荃、蔡銳：治癌黑馬股Novocure

創輔助式廣譜癌症新療法

以色列理工學院生物物理學教授Yoram Palti在退休後仍一直思考如何改善癌症的治療方法，他從多年前的論文中找到靈感，發現特定頻率的電場可以干擾癌細胞分裂令其死亡，同時對正常細胞沒有重大不良影響。於是他在1992年自資開設了實驗室，並向在藥廠任職高管的朋友借了30萬美元，於2000年成立Novocure公司，這種用電場治療癌症的技術被命名為Tumor Treating Fields (TT Field)。 實驗結果顯示，TT Fields對大多數種類的癌細胞均有抑制及殺滅的作用，而且對使用者幾乎沒有副作用，TT Fields配合化療或放射治療更會產生協同效應，增強傳統治療的效果。

從最難治的癌症入手

Novocure的第一件產品Optune於2011年通過FDA認證，用於治療復發性膠質母細胞瘤(GBM)。Optune由一部小型發電機及4塊電極貼片組成，患者需要每天貼上電極18至22小時。復發性GBM患者在藥物治療下的平均存活期為16個月，藥物配合Optune治療令存活期增加至21個月。僅僅5個月的壽命延長看似只是一個小進步，但GBM作為最難治療的癌症之一，過去幾十年來的新療法對平均存活期一直沒有重大進展。Optune帶來的壽命延長其實是一次大突破，更重要的是證明了TT Fields技術治療癌症的潛力，為其他癌症患者帶來希望。Novocure的第二件產品Optune Lua在2020年上架，治療惡性胸膜間皮瘤(MPM)，MPM是一種高度致命的罕見癌症。

預測市盈率高達600倍

Novocure 2015年在納斯達克上市，上市時市值只有18億美元。公司在2020年僅憑現有的兩件產品已成功實現盈利，以200億美元市值成為以色列最大的醫藥公司。2021年預測市盈率高達600倍，雖然數字上看來估值高得驚人，但公司在治療癌症腦轉移，非小細胞肺癌，胰臟癌及卵巢癌都已進入臨牀三期試驗。其中癌症腦轉移及非小細胞肺癌臨牀測試預計2022年完成，兩者都是常見的癌症，各自的潛在患者數目是現有產品Optune的20倍以上，一旦成功上架後將為公司帶來巨大的長期收益。TT fields的核心專利權持續至2030年後，公司在可見將來都能享受獨市生意。現時Novocure的產品已在多國取得醫學許可及醫保報銷資格，Novocure的大中華區總代理是再鼎醫藥(9688)。

TT Fields是癌症治療的一大突破，如果Yoram Palti教授此發明而獲得諾貝爾獎，我們絕對不會感到意外！

執筆之時，筆者及其客戶持有Novocure（NVCR）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]