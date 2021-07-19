李澄幸：均衡基金未必勝過自選投資組合

無單一工具可滿足所有人需要

首先，一個人的理財需要不只是投資，理財最重要的是確保「要用錢時有錢可用」，所以很難有單一的工具可以滿足每一個人實際需要，誰也不能保證你想實現某些目標（比方說結婚或子女教育）的那一年，投資市場是否大跌或處於低迷，所以除了混合股債的均衡基金外，仍然需要考慮現金、短期儲蓄或黃金等不同資產的比例，繼而提高你能夠實現理財目標的把握。另外，均衡基金內的股債比例，甚至是投資標的，某個程度上取決於基金經理的決策，同一個策略不可能滿足所有人或家庭的需求，反而如果自己對自己的理財需要和風險承受水平有了解的話，自己設定股債的比例可能更為合適。

不能盲目投資均衡基金

因此，投資者投資於均衡基金同樣不是盲目投資，不要只看名字便投資，至少需要了解一些基本資訊，再判斷是否適合自身的需要。首先，是股債或其他資產在基金內的比例，判斷是否符合自己預期；第二，就是了解基金的長期表現，特別是過去大升市和大跌市等的波動年份，這樣才可以對波動有多一點的掌握；第三，基金的投資分佈，比如國家或地區，順便檢視自己手上的其他投資，避免以為「均衡」，但其實仍然很集中；最後，建議周小姐保留約6個月的應急錢，其他都可用作投資，而筆者並不反對投資者投資於均衡基金，旨在提出以上可以思考的一些地方，提醒應結合自身需要或諮詢專業的理財策劃顧問而獲取更適合的方案。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]