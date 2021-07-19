花旗：Citi Plus帶動大眾市場客戶年增17%

截至今年上半年，Citi Plus 客戶平均結存為8.8萬元，有使用投資服務的客戶平均結存為18.5萬元，當中近四成資產是屬於投資。

帶動年輕客戶使用投資服務

今年各大型銀行均希望拓展富裕客戶的理財業務，林智剛表示，該行Citigold（開戶要求為150萬元）及以上等級的高端客戶，上半年客戶人數按年上升25%。花旗在今年4月公布零售銀行業務計劃，退出13個市場的同時，改為透過香港等4個財富中心營運區內的消費銀行業務。

林智剛表示離岸客戶最主要需求為財富管理服務，因此該行早前整合零售和機構客戶財富管理平台，部分高淨值客戶因此也可涉獵私募基金、房地產基金等私人銀行產品。

花旗上半年的財富管理資產管理總額按年上升20%，信用卡零售銷售按年錄得單位數增長，而保險業務整體年度化新保費按年錄得超過10%增長，不過整體零售銀行業務上半年按年收入仍然持平。

同時，林智剛指出，對比去年息率下調收窄息差，令利率收入下降，同時海外旅遊未恢復，影響信用卡收入。不過他預計下半年情况會有所改善，按年有望有單位數增長。

除了下半年基數較低，客戶人數在上半年增長，隨着他們陸續使用銀行服務，推動財富管理和其他收入增加，另外預期零售市場繼續好轉，改善信用卡改善，若恢復中港通關和海外旅行，情况則會更佳。