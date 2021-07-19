經濟

YesAsia創辦人：無意拓港市場 元祖級網購平台 料港人仍慣實體消費

【明報專訊】過去兩年的疫情刺激「宅經濟」，不同網購平台紛紛冒起。經營「元祖級」網購平台YesAsia的喆麗控股（2209）早年以網上出售唱片起家，主攻北美、英國等海外市場，其後更「開多條水」、售賣韓風服飾及日韓美妝品，早前正式在港上市。YesAsia創辦人之一兼行政總裁劉國柱指，疫情加速網購發展，但他認為港人仍較習慣於實體店購物，加上香港市場較小，暫時無意在港發展。

明報記者 鄺海盈

劉國柱早於1998年創先河成立YesAsia，主要向歐美等地售賣亞洲娛樂產品，殺入網購市場；隨後有見相關市場開始飽和，便於2006年起轉戰服飾、化妝品及以批發市場，先後創辦YesStyle和Asian Beauty Wholesale（ABW），更成功帶領集團於今年7月初在香港主板上市。據招股書資料，截至去年底，集團客戶主要來自美國，佔同年客戶總數達47.2%，其次則為英國、法國等地，佔比高見9.7%及8%。

疫情加速網購發展

集團多年來均面向海外市場，劉坦言香港人口和市場較小，不少港人仍習慣實體店購物，加上歐美顧客對有品質的亞洲產品需求大，發展潛力高，故暫未有在本港發展的計劃。他續指香港資本市場發展成熟，吸引內地甚或國際投資者及基金前來投資，加上集團總部、倉庫等設於本港，故選擇香港上市，未來亦不排除赴美作第二上市。

事實上，近年網購趨勢正每年遞增；據Frost & Sullivan數據，時裝及化妝品網購市場CAGR未來五年分別可錄19%及20.2%增長。劉國柱指，網購方式現時仍未成市場主流，但在疫情下，大眾購物模式加速轉變，不少人嘗試網上購物，因而對公司未來發展抱有信心，相信集團今年收入將可錄三成增幅。此外，近年網購借意見領袖（KOL）銷售趨勢漸增，YesAsia於2018年開始實行「KOL行銷計劃」，與世界各地KOL合作。

劉國柱透露，集團至今有逾600位「Initiatives」，可在每次銷售工作中獲10%至15%分紅；另亦有達16.4萬「Influencers」，參與集團定期為合作品牌舉辦的宣傳活動，可獲2%至10%分紅。他表示，本年度透過KOL帶來的收入已佔整體收入達17.4%，並較2019年增三倍，相信未來比例將持續提升。

集團至今有逾600位「Initiatives」

電商平台競爭激烈，劉國柱表示，有別於Amazon、Ebay等市集形式平台，集團由採購、與品牌公司合作，以至宣傳等工作均會一手包辦，既可爭取成本價，同時亦可確保產品質素。

相關字詞﹕劉國柱 喆麗控股

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