經濟
新股巡禮

百得利受惠國民富起來

【明報專訊】從事豪華汽車經銷的百得利控股（6909）於上周四掛牌，股價首日表現亮麗、收市較招股價大升25%。集團定價相對吸引，較目前上市同業龍頭企業有大幅折讓，成為股價上市大升的主要推動力；同時集團主打的中國超豪華品牌車汽車市場，近年保持穩定增長，亦為集團前景提供想像空間。

撰文 盧嘉偉

百得利主打內地豪華及超豪華品牌汽車銷售代理。賣得「最火」的，便是港人愛稱為「波子」的保持捷，佔集團去年汽車銷售總收益的54%。其他代理品牌包括賓利、平治、奧迪、富豪、捷豹路虎（Jaguar）等、儼如名車派對。內地車主對豪華汽車品牌愈見受落，從分部汽車銷量數據可知一二。

百萬富翁6年增逾倍 名車受歡迎

中國整體乘用汽車銷量，雖然於2017年至2020年期間略為下跌，但當中，豪華及超豪華乘用車銷量仍保持急速增長。據弗若斯沙利文報告（下簡稱「報告」），2014年至2020年期間，中國豪華（平均售價介乎30萬至100萬元人民）及超豪華乘用車（平均售價逾100萬元人民幣 ）銷售的複合年增長率，分別為11%及7.1%，而同期入門級及中檔汽車增長率僅0.2%；報告又預計由2020年至2025年，豪華＼超豪華汽車分場，複合年增長率將達3.9%及11.6%、市場規模相當於1234億元及23845億元（人民幣、下同）。

名車愈受市場歡迎，簡單來說便是內地人富起來。報告顯示，中國高淨值群體，意指擁有至少100萬元流動資金人士，由2014年的104萬人，增至去年的244萬人，並估計至2025年再增至367萬人。當中最多「有錢人」的省市首四名依次為廣東省、上海、北京、江蘇省。

首日急升25% PE較同業有折讓

中國人民富起來，支撐了豪華品牌汽車行業的需求，更直接帶汽車銷售代理行業前景。今年以來，於本地掛牌的汽車銷售代理，或一般稱為「4S」（即指集汽車銷售、維修、配件和信息服務於一身的銷售店）股價水漲船高，如早前獲高瓴入股的中升控股（0881），年初以來股價便累積上升40%。

股價集體炒上，估值自然偏高，反而突顯了是次百得利上市定價相當保守。按百得利定價4.4元計算，歷史市盈率僅約7.7倍，即使掛牌首日急升25%，市盈率大約亦僅為11倍左右，與市面同業仍存有折讓。

留意銷售收入頗受政策影響

業務方面，百得利過去3年收益走勢較為反覆，2019年收益因市場競爭加劇，以及「國六策」的推出，令進口車型需全面更改而下跌。但去年，由於來自富豪及捷豹路虎4S經銷店規模壯大，以及賓利有新車款推出、刺激銷售表現令收入回升。由此可見，集團銷售收入頗受政策，以及個別車廠推出新車型號的時間表影響。但另一方面，過去3年百得利的經調整盈利，都能保持相對平穩增長。去年有3.29億元，按年升46%，升幅較快，除得益於收入回復增長，集團去年有出售物業及金融資產套現，以及手頭持有的金融資產投資益公允值獲利，亦成為盈利推動的因素。同時，百得利的財政狀况相較同業穩健。截至去年底其資產負債比率為44.3%，較同業平均資產負債率62.3%為低。

但往後發展，百得利或須面對兩大挑戰。首先是其銷售店數目有待增長。截至去年底，集團於中國六個省市、即北京、天津、山東、四川、浙江及廣東經營12家4S經銷店。覆蓋範圍遠小於行內龍頭企業。如中升於全國便擁有373家銷售店，分佈全國24個省市。

售後服務比例有待加強

服務網絡覆蓋較低，便衍生第二個問題，就是拓展售後服務相對「輸蝕」。4S行業當中，雖然汽車銷售仍是主要收入來源，但真正的「利錢」所在，是售後服務。如百得利去年收入有87.5%來自汽車銷售；售後服務收益僅佔12.5%，不過若以毛利看，售後服務毛利便佔集團總體毛利的56%，事關相關業務毛利率高達45.2%，遠較汽車銷售的5.1%為高。故一直以來，如何提升售後服務收益比重，一直是各家汽車銷售代理致力達成的目標。但過去三年，百得利於售後服收益比重分別為12.6%、13.6%及12.5%，未見顯著提升。

集團或深知問題所在，故是次集資所得，逾70%用於收購及開設新4s經銷店，主要目的地集中於長三角及廣東省大灣區內的一、二線城市。具體計劃包括於北京、南京及蘇州收購三至四家經營平治及捷豹路虎品牌的4S經銷店。

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