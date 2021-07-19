富蘭克林Grant Bowers：留意四大新興趨勢機會

東京奧運將於本周五開幕，記者首次訪問Grant Bowers是2014年4月在東京舉行的「富蘭克林鄧普頓亞洲投資峰會」，當時Bowers管理的「富蘭克林美國機會基金」十大持股包括市盈率高達300倍的亞馬遜，他亦精闢解釋了亞馬遜的投資亮點，指亞馬遜積極發展電子商貿及雲計算等兩大業務，分別需要巨額投資於物流中心及超級電腦，產生巨額折舊開支，雖然影響亞馬遜短期盈利，但當有關業務踏入收成期後，長期回報卻十分可觀。亞馬遜上周五收報3573美元，與2014年4月約300美元比較，過去7年多以來勁升逾10倍， Bowers近日在該行主辦的網上媒體會議上分享對美股下半年展望，值得讀者參考。

料美上調企業稅率 增基建投資

Bowers首先表示，他現時樂觀看待美國經濟的前景，預期直到2022年美國經濟均可望以高於趨勢的速度增長：「隨着去年被壓抑的需求釋放，消費者支出加速，就業市場及企業盈利改善，加上當地房屋市場非常強勁，對於美國經濟以及股市均屬相當有利。」

拜登今年1月上任美國總統以來連番推出財政政策刺激經濟，最新方案是擬在未來8年進行2.3萬億美元基建投資，Bowers對此樂觀其成，「我們預期最終將會有基建計劃推出，範圍不僅限於道路及機場等傳統基礎建設，還有一大部分支出將集中在科技、寬頻、第五代流動電話（5G）等，均可望成為政府主導基建計劃的受惠者」。

過去一年推出數以萬億美元計的財政刺激後，美國政府目前財政赤字擴大，正計劃藉着調高企業稅稅率來增加收入、改善財赤，Bowers認為儘管此舉將對企業盈利造成一些不利影響，但他相信程度屬可控。

旗下基金過去5年回報近1.8倍

根據「富蘭克林美國機會基金」上月基金報告，亞馬遜屬基金最重倉的持股，佔比達7.78%（見表1），該基金過去5年回報亦高達175.95%（見圖），非常強勁。向前望的話，Bowers表示，美股估值現已接近公允價值。另外，他繼續看好五大創新主題，包括數碼轉型、金融科技和支付、醫療創新、雲端運算以及5G，並認為有四大新興趨勢的投資機會（見表2）。