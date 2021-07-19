經濟

富蘭克林Grant Bowers：留意四大新興趨勢機會

【明報專訊】富蘭克林股票團隊高級副總裁兼基金經理Grant Bowers管理的「富蘭克林美國機會基金」早於2014年4月已持有亞馬遜(AMZN)，而亞馬遜受惠於美國經濟向數碼轉型及雲端運算興起所帶來的增長機會，股價過去逾7年勁升逾10倍。Bowers現時樂觀看待美國經濟前景，預期直到2022年均可望以高於趨勢的速度增長，並且認為可留意當地四大新興趨勢：消費者喜好轉變、新興醫療領域、供應鏈重回及去城市化帶來的投資機會。

東京奧運將於本周五開幕，記者首次訪問Grant Bowers是2014年4月在東京舉行的「富蘭克林鄧普頓亞洲投資峰會」，當時Bowers管理的「富蘭克林美國機會基金」十大持股包括市盈率高達300倍的亞馬遜，他亦精闢解釋了亞馬遜的投資亮點，指亞馬遜積極發展電子商貿及雲計算等兩大業務，分別需要巨額投資於物流中心及超級電腦，產生巨額折舊開支，雖然影響亞馬遜短期盈利，但當有關業務踏入收成期後，長期回報卻十分可觀。亞馬遜上周五收報3573美元，與2014年4月約300美元比較，過去7年多以來勁升逾10倍， Bowers近日在該行主辦的網上媒體會議上分享對美股下半年展望，值得讀者參考。

料美上調企業稅率 增基建投資

Bowers首先表示，他現時樂觀看待美國經濟的前景，預期直到2022年美國經濟均可望以高於趨勢的速度增長：「隨着去年被壓抑的需求釋放，消費者支出加速，就業市場及企業盈利改善，加上當地房屋市場非常強勁，對於美國經濟以及股市均屬相當有利。」

拜登今年1月上任美國總統以來連番推出財政政策刺激經濟，最新方案是擬在未來8年進行2.3萬億美元基建投資，Bowers對此樂觀其成，「我們預期最終將會有基建計劃推出，範圍不僅限於道路及機場等傳統基礎建設，還有一大部分支出將集中在科技、寬頻、第五代流動電話（5G）等，均可望成為政府主導基建計劃的受惠者」。

過去一年推出數以萬億美元計的財政刺激後，美國政府目前財政赤字擴大，正計劃藉着調高企業稅稅率來增加收入、改善財赤，Bowers認為儘管此舉將對企業盈利造成一些不利影響，但他相信程度屬可控。

旗下基金過去5年回報近1.8倍

根據「富蘭克林美國機會基金」上月基金報告，亞馬遜屬基金最重倉的持股，佔比達7.78%（見表1），該基金過去5年回報亦高達175.95%（見圖），非常強勁。向前望的話，Bowers表示，美股估值現已接近公允價值。另外，他繼續看好五大創新主題，包括數碼轉型、金融科技和支付、醫療創新、雲端運算以及5G，並認為有四大新興趨勢的投資機會（見表2）。

相關字詞﹕亞馬遜 富蘭克林美國機會基金 富蘭克林基金經理Grant Bowers

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