經濟

創辦人減持 權威金融3276萬購TNG逾1%股權

【明報專訊】近年頻頻光顧財務公司謀求貸款的本地金融科技公司TNG FinTech Group（下稱TNG）遭創辦人兼行政總裁江慶恩（圖）減持。細價股權威金融（0397）公布，以420萬美元（約3276萬港元）向江慶恩收購TNG約1.05%股權，相當於公司估值4億美元（約31.2億港元）。

相當於公司估值31.2億

根據公告，今次售股交易中，江慶恩同時向權威金融授出認購期權，可進一步以179.3萬美元（約1398.6萬港元）認購TNG已發行股本0.45%。據公告披露，江慶恩在出售前持有TNG的已發行股本約1.5%，並透過一間其持有95.64%的境外註冊公司持有TNG約79.2%股權，即持股合計約80.7%，TNG另有19.3%已發行股份分別由8名股東持有，持股介乎0.59%至5.74%。

值得留意的是，權威金融亦披露，集團日前透過旗下財務公司，向TNG墊付兩筆貸款，涉及貸款本金總額為1300萬港元，兩筆貸款均按年利率17厘計息，貸款均以江慶恩個人擔保作抵押。

早前借1300萬元 年息17厘

TNG主要在東南亞從事電子支付業務，集團亦是本港第一批獲發電子儲值支付牌照的公司之一，惟近年發展已遠遠落後同業。據公告，截至2020年底止，TNG未經審核綜合總資產約為11.171億港元，未經審核綜合淨負債約為1340萬港元。於2020年後，TNG已將其若干附屬公司控股權出售予一名獨立第三方，而該批已出售公司在2020年度貢獻收入約7700萬港元，除稅前虧損約800萬港元，除稅後虧損約800萬港元。

權威金融表示，收購事項與集團資產投資的主要業務一致。在上述背景下，已考慮TNG的業務模式、財務表現及前景，以及電子錢包、數碼銀行服務及實時全額支付系統行業的整體前景。

相關字詞﹕江慶恩 權威金融

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