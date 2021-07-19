經濟

中銀：理財通助中港銀行增54億收入

【明報專訊】跨境理財通普遍預期將在下半年初段開通，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌預期，中港銀行可從理財通增加每年7億美元（約54.37億港元）收入，較早前市場估計的4.64億美元為高。除了理財產品外，亦可為本港銀行帶來人民幣兌換等收入。以南北合共1500億元（人民幣，下同），每人限額100萬元計算，預計理財通初期最多可吸引30萬客戶。

預計初期可吸最多30萬客

對於中銀的業務目標，周國昌預期，該行可成為首批開通跨境理財通的銀行，因為過去與母行中國銀行（3988），在南下和北上見證開戶已有經驗，相信可在短時間通過監管機構對資金流向閉環管理等監管要求。他認為本地外資行與內地銀行合作，若過去系統未曾有連繫經驗，路途會較為崎嶇。

周國昌亦表示，有信心在南向和北向皆佔最大市場份額，中行在大灣區內9個城市有860間分行，相對外資銀行每個城市只有數間分行，可更方便內地客戶到分行遙距開戶，而中銀在港亦有最大的分行網絡。因為初期客戶只能選擇一間銀行開設理財通戶口，所以有信心可成為客戶的首選。

理解各異 須更多投資者教育

本港客戶在銀行購買的投資產品多為基金，不過周國昌指出，兩地市場對理財產品的理解不同，因此需要較多投資者教育。據實施細則初稿，港人北上可購買「非保本淨值型」理財產品，通常投資於掛鈎產品，3至6個月到期，業內的預期回報一般有4%至5%。另外，港人亦可北上購買公募基金，與現時本港可購買的基金相似，但不包括「餘額寶」類型的現金類產品。

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