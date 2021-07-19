幾近無實質業務 壹傳媒料進入退市倒數

根據壹傳媒5月26日公告，截至3月底集團手持現金約5.21億元，但集團近年亦陸續將手上台灣物業及業務出售套現，償還部分負債，估計扣除對外貸款、股東貸款等項目後所餘現金不多。

扣除貸款所餘現金不多

此外，翻查壹傳媒去年9月底止的中期業績及往後的公告作對照，隨着結束香港及台灣兩份《蘋果日報》平面印刷報章、台灣桃園市的報紙印刷大樓連土地出售之外，現時只餘台灣及北美的《蘋果日報》網上版、百樂門印刷及手機遊戲業務，但估計業務規模有限。

僅餘台美網上版手遊業務 規模有限

根據上市規則，聯交所有權要求上市公司證明具有足夠業務支持上市地位，如未符要求可勒令公司退市。雖然有處理清盤及重組業界的人士表示，壹傳媒仍有時間轉售上市地位，但隨着聯交所在7月8日正式去集團發信查詢是否有足夠資產及業務以維持上市地位，估計壹傳媒的上市地位被除去已開始進入倒數。