壹傳媒掀存倉潮 350萬股轉實物 連續20日至少14年未見 股東：變牆紙留念

明報記者 陳偉燊

根據中央結算系統，壹傳媒由6月18日至7月16日約一個月期間，連續20個交易日有股份由原來以不同證券行持有轉為實物持有，涉及合共約349萬股，雖然以集團停牌前股價計，市值僅約百萬元，但資料顯示，壹傳媒這一波「轉倉潮」是過去至少14年未見過。壹傳媒在6月21日宣布研究香港《蘋果日報》停刊，至6月24日出版最後一期《蘋果日報》的期間，是實物存倉股數高峰，在6月28日當天轉為實物持有的股份就超過58萬股。

今年新增40名實物股東

另外，本報翻查截至7月9日的實物股東名冊登記，發現由6月3日至7月9日中央結算持倉共減少83.6萬股，降至只有逾8.7億股，當中料與股東名冊轉名存在時間差距有關。

倘以股東名冊中新增的股東數目計算，壹傳媒自今年初至今新增實物持貨股東40名，合共涉及股數86.64萬股，人數是過去7年最多。集團在5月26日曾公布，當日共有超過470名股東，股東名冊至7月9日顯示增至504名股東，亦在約一個月內新增34名股東。由於股東名冊更新需時，估計實際涉及人數及股數更多。

持實物多年 香樹輝：留來教育子孫

壹傳媒實物股東、任職電台節目主持多年的香樹輝回覆本報記者查詢時表示，「批股票（指壹傳媒）由早期一直持有，差啲唔記得仲有貨」，他笑言壹傳媒「長期股價不振，又無派息，預咗當『牆紙』處理啦」，又開玩笑說「可以（留下來）教育子孫，乜嘢叫投資失敗同投資風險」。

另有不具名小股東提到，警方國安處在今年5月底宣告凍結黎智英持股，當時有股東提出將股份轉為實物持有，方便出席日後股東會，惟沒料到事態發展太快，壹傳媒在業務停頓下未能公布業績，因此亦無法召開股東周年大會。

證券界：持實物仍可場外交易

有證券業人士亦認為，壹傳媒股份停牌，以及旗下香港《蘋果日報》停止營運之際，仍有大量股東將股份轉為實物持股，不排除真的是用作留念。另外他提出，投資者轉用實名登記成為實物股東，日後可轉用股份買賣契據（俗稱Buy Sold Note）方式買賣。