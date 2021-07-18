「新債王」岡拉克：流動性充斥遏債息

岡拉克表示，美國通脹攀升之際，美國國債孳息率在低位徘徊，背後原因簡單，就是金融體系仍充斥大量流動性，很多投資者仍願意購入美國國債，令債息受壓。約兩個月前，美國10年期國債孳息率曾觸及1.7厘，目前卻在1.3厘水平。理論上，聯儲局已表明正考慮結束買債計劃，量寬（QE）停止及通脹飈升的前景，理應會蠶蝕債券的固定價值，引發美國國債拋售潮。不過來自養老基金、外國買家及其他投資者的美國國債需求仍然強勁，令孳息率維持在較低水平。

聯儲局官員已證明通脹「短暫」說法有誤

岡拉克稱，銀行充斥大量存款，擾亂了金融市場，令愈來愈多投資者把來自財政刺激措施的流動性購入長期國債，不過他傾向在聯儲局政策明朗化前持有股票。他認為聯儲局已證明其通脹只屬「短暫」的說法有誤。他說，聯儲局官員最初將「短暫」界定為1至2個月的時間，現在這「短暫」的意思是6至9個月，意味通脹持續的時間將比聯儲局官員預期長。他預期短期內，美元走勢仍然較強，但由於美國貿易逆差及赤字累積，美元長遠將會下跌。

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