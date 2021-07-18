炒賣興趣減 比特幣難對冲通脹

資料來源：CoinDesk、CNBC

聯儲局及普遍市場人士認為，近期的通脹升浪只屬暫時。面對通脹增長加快，美國長債息率卻未見上漲，美國10年期國債孳息率上周甚至曾跌穿1.3厘。債市是衡量投資者對通脹情緒的重要指標，因為長期通脹高企會削弱債券回報，因此當投資者預期通脹長期上漲，長期債券就會被拋售，令債券價格下降，債息上升。雖然當前通脹處於30年高位，卻幾乎沒有投資者在拋售債券，反映通脹只是暫時飈升的觀點仍是市場主流。

供應鏈舒緩 推升通脹因素減弱

聯儲局及市場人士主要將通脹歸因於疫情緩解後需求急增、供應鏈瓶頸，以及去年疫情期間的低基數效應等暫時性因素。例如一些產品的供應鏈受阻，令半導體供應短缺，影響到新車的生產，刺激二手車價格急升。美國上月的二手車價格按年上漲45.2%。僅此一項物價升幅，就為當前的通脹率貢獻三分之一。

不過美國上月的汽車批發價格實際上已開始回落，而零售價格通常會滯後一至兩個月，這意味推升通脹的部分因素已經減弱。木材也有類似的情况，今春的期貨價格雖然飈升，但最新價格已抹去今年以來的升幅。

值得住意的是，上月通脹數據是比照去年6月疫情嚴峻時期，當時美國失業率達11.2%，目前已降至5.9%。若市場人士認為通脹急升只是暫時，那麼長期國債的回報仍不會受到侵蝕。與此同時，債息回落也反映部分市場人士對聯儲局稍後將會加息的預期。

部分投資者更認為，比特幣根本不適用於對冲通脹。暢銷書《黑天鵝》（The Black Swan）的作者塔勒布（Nassim Taleb）上月底發表題為《比特幣、貨幣和脆弱性》（Bitcoin, Currencies, and Fragility）的論文，直指比特幣未能滿足其作為無政府貨幣、對冲通脹的工具及避險投資的概念，形容「金融史上很少有資產比比特幣更脆弱」。

他認為比特幣的價值「完全是零」（exactly zero），部分原因是它需要持續的投資興趣來維持，相比黃金和其他貴金屬，其價值不會隨時間而減損，也毋須花成本去維護系統。他的最新觀點一反其以往力撐比特幣的立場，他曾主張比特幣是抗衡政府對貨幣控制的「保險」。

研究機構Crypto Compare上周公布的數據顯示，6月全球主要加密貨幣交易所的交易量按月暴跌逾40%。這主要由於加密貨幣價格回落後，投資者的炒賣興趣大減。

高盛：金價被低估 或見2500美元

塔勒布指出，比特幣在去年3月美國疫情開始惡化之際價格崩跌，跌幅甚至超越美股，後來股市回升，比特幣價格又隨大量流動性反彈，反映比特幣不足以成為規避系統性風險的避險策略。在比特幣作為數碼黃金的地位備受質疑之際，高盛的研究報告認為金價被低估，指其潛在的上漲空間超過三成半。高盛指出，黃金比加密貨幣更適合充當對冲通脹的工具，如果美國投資者將黃金ETF的配置比例，提升至2011年高峰，相當於投資組合價值的0.7%，金價將有望攀升至每盎司2500美元。近期金價在每盎司1800美元以上徘徊。

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