小鵬新車預售 16萬人幣起

該集團是於今年4月份公布推出其第三款智能電動車P5，為與旗下G3使用相同的David開發平台的轎車，主要為家庭使用而設計。根據其招股書披露，預計政府每輛給予補貼1.5萬元。若依David平台開發的規格，車輛設計軸距在2600毫米至2800毫米之間，比其另一開發平台Edward的軸距為短。P5的賣點是其為全球首款量產激光雷達智能汽車，為全球首款具備城市自動導航輔助駕駛功能的智能汽車。該集團聯合創始人兼總裁夏珩，昨日在粵港澳大灣區車展公布P5是次的定價，可於該集團的App、官網、微信小程序等預訂，意向金5000元。今次定價是介乎小鵬G3 SUV及P7運動型轎車之間。現時在內地市場，售價介乎15萬至30萬元的電動車，位列中高檔的乘用車。

《華爾街日報》：電動車次季首佔內地10%市場

在同一粵港澳大灣區車展內，同時宣布推出新電動車款的品牌尚有賽力斯、零跑及蔚來（美：NIO），不讓小鵬專美。另據《華爾街日報》報道指出，電動車在今年第二季已邁向新的里程碑，首次在內地佔有10%新車銷售市場。不過，在外國電動車品牌中，只有美國品牌特斯拉（美：TSLA）能夠獨佔鰲頭，其他外國品牌的電動車，則未能在內地搶佔較大的市場份額，反而要面對一眾內地電動車同業的激烈競爭。