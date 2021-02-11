電子消費券逾603萬宗登記 料首批120億流入市場

下一期登記為即日至8月14日

消費券計劃自7月4日起開始可供市民登記，並且可選用八達通、微信支付、支付寶香港及Tap & Go「拍住賞」收取消費券，首輪登記日期至昨日完結，獲批准發放消費券的市民，可自8月1日起收到第一期消費券總值2000元。下一期登記時間由今日開始，直到8月14日止，成功獲批者，會延遲一個月，即可自9月1日起，才獲發放第一期消費券2000元。

截至昨晚6時止，政府收到超過603.4萬宗登記，經電子登記的有逾581.7萬宗，透過書面登記渠道者，亦有逾21.7萬宗。若全部登記者均獲批發放消費券，政府將需要發放的消費券總值會高達301.7億元，折算下首批流入市場的消費券總額亦達到120.68億元。各大零售、餐飲、服裝等各類型消費渠道，早已大打宣傳，並設有不同的優惠冀吸引更多顧客光臨。陳茂波曾經指出，估計電子消費券效益會相當於本地生產總值（GDP）約0.7%。