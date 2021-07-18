澳博蘇樹輝：接手鑽石娛樂場 集團自行經營

原先與澳博及其母公司澳門旅遊娛樂合作數十年、並主理假日酒店內的鑽石娛樂場日常運作的掌舵人司徒玉蓮日前發公告指出，賭場及各部門於今年7月31日起停止營運。蘇樹輝接受本報記者查詢時指出，據他了解，鑽石娛樂場負責推廣的一方在新冠疫情下有感生意難做，因此才暫停服務。

不過，他說：「鑽石娛樂場仍然會照做，始終是澳博的場地，在沒有原先的市場推廣服務提供者參與下，將會變成集團的自行推廣娛樂場，繼續營運下去。」日後若服務方有意繼續合作，他無所謂。

冀葡京人增設自行推廣娛樂場

雖然連同新加入的鑽石娛樂場，澳博名下的自行推廣娛樂場增加至5間，尚包括葡京娛樂場、回力海立方、舊文華酒店改建成的雅辰酒店東方娛樂場，以及氹仔麗景灣海島娛樂場，不過蘇樹輝稱，海島娛樂場營運所在的酒店尚未恢復營運，該場仍然停業。反而在集團另一旗艦「上葡京」隔鄰的「葡京人」內，有意增開新的自行推廣娛樂場，冀可以服務「上葡京」以外的新客群。但是集團現階段與「葡京人」方面尚未達成合作條款。