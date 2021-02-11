PARKSIDE 2房戶998萬易手 屋苑同類新高

樓市熾熱，豪宅交投亦暢旺。美聯高級區域營業董事何璦麟表示，跑馬地樂翠台B座中層01室，實用1147方呎，屬3房連套房及儲物室間隔，原業主在去年起已放售，當時叫價3300萬元，放盤逾一年，近期獲區內換樓客垂青，買賣雙方議價後，減價200萬元或6%、以3100萬元易手，實呎27,027元。原業主1999年4月以850萬元購入，持貨逾22年，帳面獲利2250萬元，物業升值逾2.6倍。

上嵐暫收近200票 超額3倍

另市場消息稱，大潭陽明山莊10座中高層61室，屬實用2308方呎4房連套房及工人套房戶，原業主早前以7800萬元放售，近日減價700萬元或9%，以7100萬元易手，實呎30,763元，屬市價。原業主1998年11月1610萬元購入，持貨23年，帳賺5490萬元或逾3.4倍。

新盤市場方面，建灝地產日前公布，屯門景秀里上嵐首批折實均呎18,388元推出首批50伙後，昨日正式接受認購，集團投資部經理鄭智荣表示，項目暫收近200個認購登記，超額接近3倍，因應市場反應熱烈，不排除短期內加推單位應市。

另永泰地產（0369）屯門掃管笏OMA OMA昨日以招標形式，售出地下複式花園大宅，永泰地產執行董事鍾志霖表示，單位為第1A座地下A室，實用1659方呎，是項目面積最大的複式花園大宅，以4房連套房及工人套房間隔設計，連全屋家俬及一個車位售出，成交價3302萬元，實呎19,904元，成交價及實用呎價均創項目新高，買家為中港商人。

OMA OMA招標售花園大宅 3302萬成交

鍾志霖續稱，OMA OMA累售408伙，佔全盤466伙的88%，套現逾25億元，項目將屆現樓，並積極部署推售餘下單位。