憂經濟見頂 美股三大指數轉跌 半導體金融股回軟 港股ADR挫逾240點

明報記者 歐陽偉昉

標指上周五下跌0.75%，收報4327點，納指下跌0.8%，報14,427點，道指下跌0.86%，報34,687點。總結全周，標指曾於上周一創收市新高的4384點，惟及後高位回吐，全周跌0.97%，納指跌達1.87%，道指則跌0.52%。今年表現理想的標普能源股指數，上周跌7.72%，為去年9月底以來最大單周跌幅，另外金融股和科技股分別跌1.57%和0.61%，資金流入公用股，標普500指數公用事業全周升2.55%。

資金流入 標指公用事業全周升2.55%

過去累升不少的行業下挫，費城半導體指數跌2.25%，連跌第4日，Nvidia（美：NVDA）跌4.25%，市傳英特爾（美：INTC）收購晶圓代工廠格羅方德，英特爾跌1.51%，台積電（美：TSM）跌1.52%。早前破頂的大型科技股亦下跌，亞馬遜（美：AMZN）跌1.59%，蘋果（美：AAPL）跌1.41%。不過，莫德納（美：MRNA）獲納入標指，急升10.3%。

雖然本周大型美股公布的業績多數好過預期，不過，Northwestern Mutual財富管理首席投資策略師Brent Schutte指出，雖然企業盈利強勁，但投資者對前景有很大不確定性，正在考慮市場的及後走向。

此外，通脹急升引起市場關注，上周二公布的美國6月份通脹按年上升5.4%，續創2008年8月以來新高，聯儲局主席鮑威爾上周五表示通脹遠高於目標，但重申未來長時間仍會保持寬鬆。

恒指夜期失守兩萬八 低水225點

美股氣氛利淡，恒指夜期上周五下跌0.86%，跌穿兩萬八，收報27,780點，低水225點。ADR港股比例指數下跌0.88%，收報27,759點，較港股上周五收市低245點。

滴滴（美：DIDI）上周五被國家網信辦等7個部門進駐展開審查，收市跌3.16%報11.97美元，其他電商中概股亦下挫，騰訊音樂（美：TME）和唯品會（美：VIPS）跌逾5%。阿里巴巴（美：BABA）折合報205.41港元，較港股（9988）低1.9%， 百度（美：BIDU）折合報173.81港元，較港股（9888）低3.06%。