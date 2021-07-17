本木流線露台 鬧市東瀛風

明報記者 歐陽慧恩

攝影 曾憲宗

本木去年11月起以短期樓花形式開售，並於上季陸續入伙，由於項目距離佐敦港鐵站及彌敦道只有約2分鐘步程，交通十分便利，即使步行至尖沙嘴亦只需數分鐘，住戶的起居飲食十分便利，加上同期區內較少新盤發售，故開售時銷售迅速，其中主打的開放式及1房單位，佔項目整體單位約65%，更幾乎於樓花期內悉數沽清，目前只有零星餘貨，至於共佔項目單位總數約20%的特色單位及3房戶，發展商則刻意保留部分至現樓階段才發售。

2房2套連天台特色戶 區內罕見

目前，發展商展出其中兩個現樓示範單位，其中23樓A3室，實用面積511方呎，為2房2套房間隔，屬連天台特色戶，天台面積376方呎，同類間隔區內罕見，單位客飯廳呈長形設計，開則方正，外連流線形露台，廳的牆身上方設有燈槽，可令室內光線更均勻。

項目所有單位均採開放式廚房設計，廚櫃設有多個光源位，方便住戶入廚時使用，同時亦已附有一系列電器及煮食爐具；至於單位的主人睡房大窗則呈曲尺形設計，可遠望海景，景觀視線能遠至港島區。另外，兩間房同樣設有新式入牆衣櫃，並採用玻璃櫃門設計，內裏設置掛牆及坐地抽屜，方便住戶收納飾物及衣物，櫃內更設有照明系統，方便住宅收納衣服。另外，單位的洗手間全設於睡房內，形成2套房格局，由於浴室牆身鋪砌了雲石磚，外觀雅致而耐用。至於單位的入契天台則局部採用玻璃圍欄設計，令住戶能居高臨下飽覽佐敦及尖沙嘴市景，亦可成為與親友共聚的活動場地。

3房3套間隔 多角度享市區景

發展商另外亦展出一個3房3套間隔示範單位，為22樓A2室，實用面積750方呎，單位廚房設於客飯廳近大門位置，另一側位置亦特別設有凹位，可放置儲物櫃或鞋櫃；雖然大廳呈長形設計，但因牆身上方設長燈槽，令單位較內部分位置亦能有充足光線，至於三間睡房則分佈於單位兩則，其中一間睡房設有曲尺形窗戶，可享多角度欣賞九龍區鬧市景，至於主人房除設有入牆衣櫃外，套廁內亦設有落地儲物櫃，可擺放起居雜物，相信會適合換樓客的需要。

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