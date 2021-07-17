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2021年7月17日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
證監：幣安或涉「證券」業務屬違法 4月推股票代幣交易 昨日急叫停
加籍華人創立 歐美多地禁經營
理想傳最快8月港上市 蔚來因自身問題卡關
7部門進駐總部審查 滴滴美股早段跌3%
5新股昨首掛 康聖環球跌逾7%最差
逾2000萬錢包試數字人幣 人行《白皮書》：將擴大試點
小米手機出貨量超蘋果 全球第二 分析︰年尾新iPhone登場 優勢難維持全年
提早兩周公布數據 Canalys做法罕見
丘鈦科技下調出貨目標
萬洲太子爺自爆：與父衝突 頭撞玻璃櫃泄憤
年初爆新疆棉抵制事件 Burberry內地同店銷售反彈九成
維達國際中期純利升6% 股價急挫12%
康希諾生物盈喜 上半年轉賺逾9億人幣
民行交行等4內銀遭銀保監罰2.98億人幣
英特爾研購第四大晶圓代工廠 格羅方德估值2340億 成集團最大併購
美6月零售銷售意外升0.6%
馬斯克承認：電動貨車可能失敗
上月未補價市場858宗成交創紀錄 按月急升1.5倍 沙田愉翠苑單月35宗最旺
邁亞美海灣首登千萬 實呎逼1.3萬雙破頂
CCL最新報187.87點 距高峰僅1.37%
數碼港擬建1幢10層梯級式物業涉71萬呎
新世界元朗八鄉地申建510伙過渡房屋
珀爵2年半累沽10幢洋房
陸振球：樓價升租金跌的「平行時空」
周末睇樓好去處
本木流線露台 鬧市東瀛風
會所享北海道滑雪體驗
本木2房套 月租2.55萬
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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