珀爵2年半累沽10幢洋房

此外，中信泰富旗下已屆現樓的馬鞍山峻源有望短期全盤沽清，最新成交單位為1座5樓A室，實用面積1615方呎連58呎露台，4房間隔，以3200萬元售出，實呎19,814元。現時峻源尚有3伙單位待售，至今累沽約145伙，佔項目單位總數148伙的98%。

至於恒地（0012）啟德區首個住宅項目的THE HENLEY，昨天再推售96伙，市場消息指，項目昨沽約5伙，開售至今累沽278伙，套現逾30.61億元。

本月半個月錄約13宗新盤撻訂

另據本報統計，本月迄今主要新盤累積錄約13宗撻訂，當中12宗屬買家於簽署正式買賣合約後取消交易撻大訂（9宗來自深水埗愛海頌），而新一宗撻大訂個案，來自信置（0083）旗下已屆現樓的西貢逸瓏園，據成交紀錄冊顯示，2019年12月以1411.7萬元售出的1座7樓C室，屬實用881方呎3房戶，買家新近取消交易，估計遭發展商沒收10%訂金涉約141萬元。