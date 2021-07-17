數碼港擬建1幢10層梯級式物業涉71萬呎

申請人指，擬議發展的建築物高度配合薄扶林內陸至海邊一帶階梯式發展，並透過創新的設計措施，減低潛在的視覺影響。

羅氏荔枝角道工廈申寬地積比

另羅氏地產已獲批准重建的長沙灣荔枝角道822號全幢工廈，新近向城規會修訂有關發展方案，擬略為放寬地積比率及建築物高度限制，作行人天橋、辦公室、商店及服務行業等用途。

據城規會文件顯示，上述地盤面積約1.69萬方呎，項目去年3月已獲准放寬地積比率20%至14.4倍，現提出額外放寬0.199倍地積比率，項目1樓擬興建一條24小時有蓋行人通道，以連接現時勵豐中心對出的行人天橋、D2 Place ONE及D2 Place TWO等，總樓面約20.72萬方呎。

雅居樂柏架山項目申寬高限建600伙

此外，內房雅居樂（3383）透過併購而統一業權的鰂魚涌柏架山項目，新近向城規會申請放寬高度限制，擬建600伙，涉約45萬方呎。城規會文件顯示，地盤位於鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號和毗連政府土地，地盤面積約近5萬方呎，擬以9倍地積比率發展，擬建2幢31至34層高、主水平基準以上147至156米的住宅建築物，提供600伙、平均面積約746方呎的住宅單位，總樓面約45萬方呎。

申請人指，項目原計劃興建3幢、不多於120米（主水平基準以上）住宅大樓，涉及約40萬方呎樓面，現申請3幢減少1幢，將擴大的大樓分隔達致改善空氣、日光照射及視覺通透度，同時減少平台的體積達致改善空氣、日光照射及視覺通透效果。此外，亦會美化行人天橋，鋪設新的路面、綠化區等，以改善柏架山道的街道環境。