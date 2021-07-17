邁亞美海灣首登千萬 實呎逼1.3萬雙破頂

市場消息指，邁亞美海灣3座極高層A室，實用面積784方呎，屬3房連工人套房間隔，望海景，以1000萬元成交，實呎12,771元，成交價及呎價均創屋苑新高。原業主2002年以212萬元買入，持貨19年，帳面獲利788萬元或逾3.7倍。

禮頓山3房逾半億易手 20年升值3倍

另外，跑馬地指標豪宅之一的禮頓山，本月錄得首宗二手成交。美聯高級區域營業董事何璦麟表示，禮頓山8座低層A室，實用面積1,240方呎、3房連套房及士多房間隔，以5,030萬元易手，實呎40,565元，屬市價水平；原業主2000年12月以約1,144.5萬元一手購入，持貨逾20年，帳面獲利3,885.5萬元或約3.4倍。

麗港城2房額印鬆綁沽 3年實蝕近5%

雖然二手市場接連錄得多宗破頂成交，但觀塘麗港城剛錄罕見額印鬆綁沽貨蝕使費個案。

中原地產分區營業經理洪金興表示，麗港城本月約半個月暫錄約10宗成交，與上月同期相若，其中最新成交位於麗港城24座低層F室，實用面積517方呎，2房間隔，以750萬元易手，實呎14,507元。原業主2018年7月750萬元買入物業，持貨剛滿3年，額印鬆綁後帳面平手離場，但若連使費計則料實蝕近5%。