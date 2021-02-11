上月未補價市場858宗成交創紀錄 按月急升1.5倍 沙田愉翠苑單月35宗最旺

明報記者 林可為、郭雯慧

「白居二」自2013年1月推出首批5000個名額以來，一直是二手未補價資助房屋市場的生力軍。翻查房委會紀錄，2013年6月曾錄493宗成交，一度為最高按月紀錄，直至上月，有關紀錄終被打破。「白居二」入市亦屬連升兩個月，由4月錄182宗，按月升88%至5月342宗、再按月升1.5倍至上月858宗，反映按月升幅進一步擴大，即單計5月及6月，未補價公屋及居屋共錄得1200宗成交。

上半年破2000宗 較去年下半年倍升

綜合整體數據，上半年共2024宗未補價居屋及公屋成交，較去年下半年1003宗升1倍，亦創2013年「白居二」推出以來的半年新高。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，正值樓市大升浪，大部份「白居二」客怕「遲買會貴」，因而從速入市，令上月未補價公屋及居屋成交量創新高。他又預計，樓市另一輪升浪將由換樓潮撐起。美聯首席分析師劉嘉輝表示，上月未補價成交最多的十大居屋屋苑，首3位均位處新界，包括沙田愉翠苑、天水圍天富苑和天盛苑，分別錄35宗、31宗及30宗成交。

屏欣苑辣稅盤不足3年 業主勁賺逾200萬

成交方面，中原副區域營業董事伍耀祖指，天水圍屏欣苑A座高層16室，實用447方呎2房戶，獲「白居二」以493萬元承接、實呎11,029元；原業主2018年10月以241.44萬元一手購入（未補價），持貨不足3年，需付10%即約49.3萬元額印稅SSD，扣除辣稅後，帳面仍賺202.26萬元或84%。

宏福花園1093萬破頂 膺新界夾屋王

利嘉閣助理分區市務董事彭錦添指，青衣夾屋宏福花園3座高層D室，實用712方呎3房戶，於自由市場以1093萬元易手、實呎15,351元，打破2座中層E室於2019年底以1028萬元所創的屋苑紀錄，榮膺新界夾屋王。原業主2005年以291萬元於自由市場購入，持貨16年，帳面賺802萬元或2.8倍。