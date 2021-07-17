馬斯克承認：電動貨車可能失敗

特斯拉股價早段下滑

Cyber​​truck在2019年的發布會因外形設計獨特而引起注意。馬斯克透露，不會改動Cybertruck的設計，並將維持首次亮相時的外觀。他強調新車有兩大特徵，就是沒有門把，並有四輪轉向功能。特斯拉未透露Cybertruck何時開始交付，但表示已收到大量客戶支付100美元預訂。馬斯克在去年9月的電池日透露，Cybertruck訂單估計可能達到60萬輛。

至於重倉特斯拉的科技股女股神Cathie Wood，其旗艦ETF成為沽空目標。摩通衍生品策略師Shawn Quigg警告，Cathie Wood的「方舟創新ETF（ARK Innovation ETF，美：ARKK）」顯示出2000年增長型基金的許多泡沫特徵，建議投資者考慮用期權沽空ARKK。

Quigg預期，下半年美國國債孳息率潛在上升可能引發ARKK下跌，該基金自5月中已上漲約兩成。美國10年期國債孳息率由3月底的近期高位下跌0.4厘，降至1.3厘左右，刺激ARKK反彈。Quigg認為這是技術反彈，當今年餘下時間經濟繼續重啟，其升勢將被逆轉。

（綜合報道）

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