馬斯克承認：電動貨車可能失敗

【明報專訊】特斯拉 （Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克在Twitter承認，即將推出的電動貨車Cybertruck可能以失敗告終，但他不在意潛在的失敗風險，因為其他貨車都是千篇一律的設計，而自己喜歡Cybertruck不尋常的梯形車身，令它看來就像來自未來的外星人所製造。特斯拉股價早段下滑。
特斯拉股價早段下滑
Cybertruck在2019年的發布會因外形設計獨特而引起注意。馬斯克透露，不會改動Cybertruck的設計，並將維持首次亮相時的外觀。他強調新車有兩大特徵，就是沒有門把，並有四輪轉向功能。特斯拉未透露Cybertruck何時開始交付，但表示已收到大量客戶支付100美元預訂。馬斯克在去年9月的電池日透露，Cybertruck訂單估計可能達到60萬輛。
至於重倉特斯拉的科技股女股神Cathie Wood，其旗艦ETF成為沽空目標。摩通衍生品策略師Shawn Quigg警告，Cathie Wood的「方舟創新ETF（ARK Innovation ETF，美：ARKK）」顯示出2000年增長型基金的許多泡沫特徵，建議投資者考慮用期權沽空ARKK。
Quigg預期，下半年美國國債孳息率潛在上升可能引發ARKK下跌，該基金自5月中已上漲約兩成。美國10年期國債孳息率由3月底的近期高位下跌0.4厘，降至1.3厘左右，刺激ARKK反彈。Quigg認為這是技術反彈，當今年餘下時間經濟繼續重啟，其升勢將被逆轉。