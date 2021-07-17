美6月零售銷售意外升0.6%

【明報專訊】美國上月零售銷售額出乎意料地上升，在5月按月下滑1.7%後，6月零售銷售額按月增長0.6%。剔除汽車銷售，6月的美國零售銷售額按月增長1.3%。受惠於美國政府的財政刺激措施、民眾存款增加及疫苗接種普及化，美國今年以來的零售銷售顯著增長，貨品的零售需求穩健，部分消費者更開始購買更多服務，外出用餐、購買衣服和電子產品的支出增加。不過消費者憂慮通脹持續高企，密歇根大學7月的美國消費者信心指數初值降至80.8，較6月85.5有所下降，數值是今年2月以來最低。
消費者預計未來1年的通脹升幅達到4.8%，是2008年8月以來最高。消費者信心比預期弱，拖累早段曾升穿35000點的道指回落，標普500指數及納指早段偏軟。
耶倫：金融海嘯不會重演
美國財長耶倫表示，通脹可能在未來數月繼續攀升，之後會回落至正常水平。她關注到樓價上漲，對希望置業的低收入家庭的影響，但她不認為2008年金融海嘯會重演。標普CoreLogic Case-Shiller最新數據顯示，美國最大城市的樓價按年上漲近15%。
耶倫未正面回應聯儲局主席鮑威爾的連任問題，但讚揚對方表現出色。分析師預計，佔美國經濟活動三分之二的消費者支出，在第二季將錄得雙位數增長。強勁的消費支出，預計將推動美國第二季GDP增長9%，較第一季的6.4%增幅顯著加快。