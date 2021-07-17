美6月零售銷售意外升0.6%

消費者預計未來1年的通脹升幅達到4.8%，是2008年8月以來最高。消費者信心比預期弱，拖累早段曾升穿35000點的道指回落，標普500指數及納指早段偏軟。

耶倫：金融海嘯不會重演

美國財長耶倫表示，通脹可能在未來數月繼續攀升，之後會回落至正常水平。她關注到樓價上漲，對希望置業的低收入家庭的影響，但她不認為2008年金融海嘯會重演。標普CoreLogic Case-Shiller最新數據顯示，美國最大城市的樓價按年上漲近15%。

耶倫未正面回應聯儲局主席鮑威爾的連任問題，但讚揚對方表現出色。分析師預計，佔美國經濟活動三分之二的消費者支出，在第二季將錄得雙位數增長。強勁的消費支出，預計將推動美國第二季GDP增長9%，較第一季的6.4%增幅顯著加快。

（綜合報道）

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