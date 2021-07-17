英特爾研購第四大晶圓代工廠 格羅方德估值2340億 成集團最大併購

事實上，市值約2250億美元的英特爾，今年承諾投資超過200億美元，以擴大在美國的晶片製造設施，並將在美國以外進行更多部署，若連同收購格羅方德，英特爾的晶片擴產計劃將耗資超過500億美元（約3900億港元）。英特爾股價午夜前變化不大。

英特爾晶片擴產計劃將耗資3900億

英特爾目前是半導體行業當中，少數仍然設計及生產自家產品的企業。它的新任行政總裁基辛格（Pat Gelsinger）早前透露，除生產自家產品，也有意擴大晶片代工業務，與台積電（美：TSM）等競爭。成立於2009年的格羅方德，由美國超微半導體（美：AMD）的製造部門分拆出來，再與新加坡半導體生產商Charter合併而成，現由阿布達比主權財富基金Mubadala持有。根據台灣研究公司TrendForce的數據，按收入計算，格羅方德在晶片代工市場的份額約為7%，其主要競爭對手包括台積電、三星及聯電（美：UMC）。

按收入計 格羅方德市場份額約7%

一些大型晶片企業，包括高通（Qualcomm，美：QCOM）及輝達（Nvidia，美：NVDA），只專注於設計及技術研究，並依靠第三方生產商為它們製造產品。AMD目前仍是格羅方德的主要客戶，雙方早前達成一項為期多年的合作協議，AMD將在2022至24年間，向格羅方德採購價值約16億美元的產品。由於AMD是英特爾在處理器（CPU及GPU）方面的重要對手，這可能會使英特爾的收購複雜化。《華爾街日報》稱，收購談判似乎未有格羅方德的高層參與。格羅方德的發言人表示，未與英特爾進行商討。

格羅方德發言人：未進行商討

由於市場對半導體需求熱切，格羅方德正擴大產能。該公司上月表示，其在新加坡的新晶圓廠破土動工，投資額超過40億美元。隨着半導體的需求激增，業界的整合潮持續。去年，半導體製造商Analog Devices（美：ADI）同意以逾200億美元的代價收購競爭對手Maxim Integrated Products（美：MXIM） 。輝達亦同意以400億美元收購英國晶片商Arm Holdings。AMD則同意收購賽靈思（Xilinx，美：XLNX）。

此外，獲螞蟻集團 、軟銀、「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（BRK-B）投資的印度電子支付龍頭Paytm，已向印度監管機構提交IPO申請。根據已提交的文件，Paytm擬集資1660億盧比（約174億港元），是印度歷來最大規模的IPO。

螞蟻有份投資 印度Paytm申IPO

據稱，螞蟻集團可能會出售Paytm母公司One97 Communications至少5%的持股。螞蟻集團現持有後者30.33%的股份，將持股降至25%以下，是要符合印度監管機構的規定。Paytm集資所得將用於強化其支付系統、投資新業務及進行併購。在截至3月底的財年，Paytm虧損169.6億盧比（約17.7億港元），較對上一年的284.2億盧比（約29.6億港元）虧損有所收窄。

（綜合報道）

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